Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

5. La Peugeot 408 décroche une bonne note face à la concurrence ?
La Peugeot 408 hybride rechargeable (240 ch, à partir de 43 900 €)
BMW Série 330e (292 ch, à partir de 63 650 €)
Citroën C5X hybride rechargeable (225 ch, à partir de 58 800 €)
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