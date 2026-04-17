Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Modèle à part dans la famille Peugeot, le nouveau Peugeot 408 n’est pas tout à fait une berline et pas encore un SUV. Il s’agit d’un mélange des deux, un crossover au style original qui peut séduire les familles par sa bonne habitabilité et son confort de roulement. Disponibles avec trois niveaux de finitions et trois motorisations, nous vous présentons dans le détail ce nouveau modèle et déterminons quels sont les meilleurs couples motorisation/finition afin de profiter au mieux, de ce crossover.