Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot 408

Essai

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

0  

5. La Peugeot 408 décroche une bonne note face à la concurrence ? 

 

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

La Peugeot 408 hybride rechargeable (240 ch, à partir de 43 900 €)

BMW Série 330e (292 ch, à partir de 63 650 €)

Citroën C5X hybride rechargeable (225 ch, à partir de 58 800 €)

Page précédente
Page suivante

Photos (33)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Peugeot 408

Peugeot 408

SPONSORISE

Essais Peugeot 408

Voir tous les essais Peugeot 408

Comparatifs Peugeot 408

Voir tous les comparatifs Peugeot 408

Guides d'achat Peugeot 408

Image d'illustration de l'article

Crossover Peugeot 408 : lequel choisir ?

55

Modèle à part dans la famille Peugeot, le nouveau Peugeot 408 n’est pas tout à fait une berline et pas encore un SUV. Il s’agit d’un mélange des deux, un crossover au style original qui peut séduire les familles par sa bonne habitabilité et son confort de roulement. Disponibles avec trois niveaux de finitions et trois motorisations, nous vous présentons dans le détail ce nouveau modèle et déterminons quels sont les meilleurs couples motorisation/finition afin de profiter au mieux, de ce crossover.

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Peugeot 408

Voir toute l'actu Peugeot 408