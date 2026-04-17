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Peugeot 408

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Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

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4. La Peugeot 408 gagne une vraie personnalité, mais ...

 

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

La concurrence : de plus en plus rare

Il faudra débourser au minimum 38 500 € pour l’acquérir cette Peugeot 408 restylée en microhybridée. Comptez 43 900 € en hybride rechargeable et 42 700 € en 100% électrique. Face à elle, il faut bien avouer que les rivales se font de plus en plus rares sur le marché et c’est encore pire quand on recherche des hybrides rechargeables. Ainsi, on peut opposer à la lionne, la BMW Série 3, nettement plus puissante et onéreuse (290 ch, à partir de 63 650 €), ou alors sa cousine, la Citroën C5 X, elle aussi, en hybride rechargeable, est plus chère avec des tarifs qui débutent à 58 800 €).

À retenir : plus séduisante, mais auprès de qui ? 

La nouvelle identité, plutôt réussie, de la 408 ne devrait malheureusement pas changer grand-chose à la carrière commerciale de cette berline. Plus statutaire qu’auparavant, elle conserve ses principales qualités en matière de comportement ou son habitabilité, mais aussi certains de ces défauts, qui n’ont pas été corrigés à l’occasion de ce restyling comme le volume de chargement plus petit et l’absence de recharge rapide sur l’hybride rechargeable ou les lenteurs de la boite de vitesses. La copie demeure donc partiellement séduisante.

Caradisiac a aimé

  • La nouvelle personnalité de la 408

  • L’habitabilité arrière toujours aussi généreuse notamment l'espace aux jambes

  • L’autonomie plus importante de la version hybride rechargeable

  • Le compromis comportement/confort

Caradisiac n'a pas aimé

  • Concept qui n’a pas séduit

  • La réduction du volume de chargement sur la version PHEV

  • La lenteur de la boite

  • Mise en fonctionnement du moteur thermique un peu trop bruyant

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 1.2 HYBRID 145 ALLURE BUSINESS E-DCS6 113 (wltp) 39 700 €  €
(2) 1.2 HYBRID 145 ALLURE E-DCS6 113 (wltp) 38 500 €  €
(2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6 113 (wltp) 42 500 €  €
(2) 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6 113 (wltp) 44 350 €  €
(2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 ALLURE BUSINESS E-DCS7 56 (wltp) 45 400 €  €
(2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 ALLURE E-DCS7 56 (wltp) 43 900 €  €
(2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 GT E-DCS7 56 (wltp) 47 250 €  €
(2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 GT EXCLUSIVE E-DCS7 56 (wltp) 49 700 €  €
(2) ELECTRIQUE 210 ALLURE 58 KWH 0 (wltp) 42 700 €  €
(2) ELECTRIQUE 210 GT 58 KWH 0 (wltp) 45 250 €  €
(2) ELECTRIQUE 210 GT EXCLUSIVE 58 KWH 0 (wltp) 47 600 €  €
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