Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

La gamme de la 408 restylée se décompose en trois finitions, qui représentent habituellement les niveaux les plus élevés

Ainsi, sur l’entrée de gamme est ici l’« Allure » (à partir de 38 500 €). De série, vous aurez droit à l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation automatique bizone, l’aide au stationnement avec caméra de recul, les jantes alliage 17 pouces (19 sur l’hydride rechargeable), la compatibilité téléphonique 10 pouces, les projecteurs Full LED, le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation et les vitres arrière surteintées.

Le niveau « GT » (à partir de 42 500 €) hérite pour sa part de l’aide au stationnement avant, du Driver Sport Pack, de la navigation connectée avec les i-Toogles virtuels, la conduite autonome de niveau 2, desprojecteurs Matrix LED, du hayon motorisé et des vitres avant feuilletées.

Enfin, le haut de gamme « GT Exclusive » (à partir de 44 350 €) se caractérise par la caméra 360°, l’instrumentation numérique 3D, l’alarme, la sellerie alcantara, les sièges électriques, chauffants et massants, le volant chauffant, le système audio Focal, la recharge des smartphones par induction, le hayon mains-libres, les jantes diamantées 20 pouces et le chargeur embarqué 7,4 kW (sur hybride rechargeable uniquement).

Le point techno : les technologies dernier cri en option Si vous êtes un accro de la technologie, vous serez forcément séduit par le Pack Connect Plus, inclus pendant 6 mois, puis il vous en coutera 9,99€/mois ou 99 € par an. Pour ce tarif, vous continuerez à avoir la commande à distance, la reconnaissance vocale, la navigation connectée, les limitations de vitesse et le planificateur de voyage pour la version électrique.