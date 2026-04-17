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Peugeot 408

Essai

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

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3. La gamme de la Peugeot 408 ne change pas, malgré le restyling

 

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

La gamme de la 408 restylée se décompose en trois finitions, qui représentent habituellement les niveaux les plus élevés

Ainsi, sur l’entrée de gamme est ici l’« Allure » (à partir de 38 500 €). De série, vous aurez droit à l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation automatique bizone, l’aide au stationnement avec caméra de recul, les jantes alliage 17 pouces (19 sur l’hydride rechargeable), la compatibilité téléphonique 10 pouces, les projecteurs Full LED, le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation et les vitres arrière surteintées.

Le niveau « GT » (à partir de 42 500 €) hérite pour sa part de l’aide au stationnement avant, du Driver Sport Pack, de la navigation connectée avec les i-Toogles virtuels, la conduite autonome de niveau 2, desprojecteurs Matrix LED, du hayon motorisé et des vitres avant feuilletées.

Enfin, le haut de gamme « GT Exclusive » (à partir de 44 350 €) se caractérise par la caméra 360°, l’instrumentation numérique 3D, l’alarme, la sellerie alcantara, les sièges électriques, chauffants et massants, le volant chauffant, le système audio Focal, la recharge des smartphones par induction, le hayon mains-libres, les jantes diamantées 20 pouces et le chargeur embarqué 7,4 kW (sur hybride rechargeable uniquement).

Le point techno : les technologies dernier cri en option

Si vous êtes un accro de la technologie, vous serez forcément séduit par le Pack Connect Plus, inclus pendant 6 mois, puis il vous en coutera 9,99€/mois ou 99 € par an.  Pour ce tarif, vous continuerez à avoir la commande à distance, la reconnaissance vocale, la navigation connectée, les limitations de vitesse et le planificateur de voyage pour la version électrique.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : (2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 GT E-DCS7

Equipements de sécurité

  • ABS (antiblocage des roues)

  • Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR

  • Contrôle de traction

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Feux AR 3 griffes à LED

  • ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect

  • 6 airbags: Frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé),

  • Peugeot Connect SOS &amp; Assistance et Teleservices

  • Bandeau entre les feux AR Noir avec lettrage &quot;PEUGEOT&quot; éclairé en rouge

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

  • Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre AV

Equipements de confort

  • Banquette AR rabattable 1/3-2/3

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Frein de stationnement électrique

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

  • Vitres latérales AR et lunette AR chauffante temporisée surteintées

  • Aide au stationnement AV graphique et sonore

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répétiteurs de

  • Lécheurs de vitres Noir Brillant

  • Pré-conditionnement thermique et charge différée via My Peugeot ou l’écran central

  • Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d&#039;approche

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Système audio avec 6 HP

  • Vitrage portes AV feuilleté

  • Console centrale avec jonc gris, accoudoir type papillon TEP Isabella Mistral

  • Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane

  • Volant croûte de cuir avec surpiqûres parallèles gris Tramontane

  • Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres en Z vert Adamite / Noir

  • Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre AV

  • Rétroviseur intérieur photosensible avec cadre

  • Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur

  • Accoudoir central AR avec rangement et porte-gobelets et trappe à skis

  • Sièges AV avec lombaire mécanique pour le conducteur et appuie-têtes à réglage intégré

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP

  • Jantes alliage 19&#039;&#039; diamantées &quot;ADAKITE&quot; biton Noir Orbital brillant, inserts Noir Orbital mat

  • Accoudoir central AR avec rangement et porte-gobelets et trappe à skis

Autres équipements

  • Condamnation centralisée

  • Ciel de pavillon noir

  • Volet AR motorisé

  • Teintes métallisées

  • Sélecteur de modes de conduite (Electric, Hybrid, Sport)

  • Diffuseurs d&#039;air aux places AR

  • 2 prises USB-C à l&#039;AR

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

  • Antenne requin

  • 4 poignées de maintien

  • Pédalier Sport et repose pied en aluminium

  • Pack Drive Assist Plus

  • Boîte de vitesse automatique, séquentielle (7 rapports)

  • Driver Sport Pack

  • Capacité batterie 17.2 kWh

  • Trip planner

  • Chargeur embarqué 3,7kW monophasé

  • Câble de recharge mode 2, prise T2/EF (2.3kW/10A)

  • Eclairage intérieur

  • Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10&quot; personnalisable

  • Surtapis GT AV et AR avec surpiqûres vert Adamite

  • Visiopark 1

  • Pack Safety Plus

  • Calandre 3D avec finition alternée Noir brillant / Noir mat et rappels couleur caisse

  • Bouclier AR Noir mat avec inserts &quot;virgule&quot; Noir brillant

  • Monogrammes AV: blason PEUGEOT et &quot;408&quot;

  • Monogramme AR gauche: &quot;408&quot;

  • Monogramme AR droit : &quot;PLUG IN&quot;

  • Monogramme AR droit &quot;GT&quot;

  • Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres

  • Panneaux de portes avec décor Alcantara, poignée de portes en similicuir avec doubles

  • Eclairage des caves à pieds AV à LED

  • PEUGEOT i-Connect

  • 2 prises 12V à l’AV et dans le coffre

  • Freinage régénératif via bouton ‘B’ sur console centrale

  • Calandre AV avec grille supérieure et blason PEUGEOT illuminés

  • Monogrammes blason PEUGEOT sur ailes AV

  • Indicateurs de direction AV défilants

  • Planche de bord et panneaux de portes AV avec éclairage d&#039;ambiance (8 couleurs)

  • Seuils de porte AV en aluminium avec nouveau lettrage PEUGEOT

  • Peugeot i-Connect Advanced

Options disponibles

  • Recharge smartphone par induction

     : 

    100 €

  • Chargeur embarqué 7,4 kW

     : 

    400 €

  • Système Hi Fi Premium FOCAL 10 HP

     : 

    800 €

  • Teintes spéciales

     : 

    1100 €

  • Teintes métallisées

     : 

    900 €

  • Kit de dépannage de pneumatique

     : 

    20 €

  • Intérieur Alcantara Executive

     : 

    1000 €

  • Jantes alliage 20" diamantées "MONOLITHE" biton Noir Onyx mat, inserts Noir Onyx brillant

     : 

    300 €

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