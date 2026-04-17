Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

3. La gamme de la Peugeot 408 ne change pas, malgré le restyling
La gamme de la 408 restylée se décompose en trois finitions, qui représentent habituellement les niveaux les plus élevés
Ainsi, sur l’entrée de gamme est ici l’« Allure » (à partir de 38 500 €). De série, vous aurez droit à l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation automatique bizone, l’aide au stationnement avec caméra de recul, les jantes alliage 17 pouces (19 sur l’hydride rechargeable), la compatibilité téléphonique 10 pouces, les projecteurs Full LED, le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation et les vitres arrière surteintées.
Le niveau « GT » (à partir de 42 500 €) hérite pour sa part de l’aide au stationnement avant, du Driver Sport Pack, de la navigation connectée avec les i-Toogles virtuels, la conduite autonome de niveau 2, desprojecteurs Matrix LED, du hayon motorisé et des vitres avant feuilletées.
Enfin, le haut de gamme « GT Exclusive » (à partir de 44 350 €) se caractérise par la caméra 360°, l’instrumentation numérique 3D, l’alarme, la sellerie alcantara, les sièges électriques, chauffants et massants, le volant chauffant, le système audio Focal, la recharge des smartphones par induction, le hayon mains-libres, les jantes diamantées 20 pouces et le chargeur embarqué 7,4 kW (sur hybride rechargeable uniquement).
Le point techno : les technologies dernier cri en option
Si vous êtes un accro de la technologie, vous serez forcément séduit par le Pack Connect Plus, inclus pendant 6 mois, puis il vous en coutera 9,99€/mois ou 99 € par an. Pour ce tarif, vous continuerez à avoir la commande à distance, la reconnaissance vocale, la navigation connectée, les limitations de vitesse et le planificateur de voyage pour la version électrique.
Equipements et options
Version : (2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 GT E-DCS7
Equipements de sécurité
ABS (antiblocage des roues)
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR
Contrôle de traction
Contrôle de la pression des pneus
Feux AR 3 griffes à LED
ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect
6 airbags: Frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé),
Peugeot Connect SOS & Assistance et Teleservices
Bandeau entre les feux AR Noir avec lettrage "PEUGEOT" éclairé en rouge
Accès et démarrage mains libres Proximity
Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre AV
Equipements de confort
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Climatisation automatique bi-zone
Frein de stationnement électrique
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Vitres latérales AR et lunette AR chauffante temporisée surteintées
Aide au stationnement AV graphique et sonore
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répétiteurs de
Lécheurs de vitres Noir Brillant
Pré-conditionnement thermique et charge différée via My Peugeot ou l’écran central
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
Système audio avec 6 HP
Vitrage portes AV feuilleté
Console centrale avec jonc gris, accoudoir type papillon TEP Isabella Mistral
Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane
Volant croûte de cuir avec surpiqûres parallèles gris Tramontane
Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres en Z vert Adamite / Noir
Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre AV
Rétroviseur intérieur photosensible avec cadre
Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur
Accoudoir central AR avec rangement et porte-gobelets et trappe à skis
Sièges AV avec lombaire mécanique pour le conducteur et appuie-têtes à réglage intégré
Esthétique / Carrosserie
Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP
Jantes alliage 19'' diamantées "ADAKITE" biton Noir Orbital brillant, inserts Noir Orbital mat
Accoudoir central AR avec rangement et porte-gobelets et trappe à skis
Autres équipements
Condamnation centralisée
Ciel de pavillon noir
Volet AR motorisé
Teintes métallisées
Sélecteur de modes de conduite (Electric, Hybrid, Sport)
Diffuseurs d'air aux places AR
2 prises USB-C à l'AR
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
Antenne requin
4 poignées de maintien
Pédalier Sport et repose pied en aluminium
Pack Drive Assist Plus
Boîte de vitesse automatique, séquentielle (7 rapports)
Driver Sport Pack
Capacité batterie 17.2 kWh
Trip planner
Chargeur embarqué 3,7kW monophasé
Câble de recharge mode 2, prise T2/EF (2.3kW/10A)
Eclairage intérieur
Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10" personnalisable
Surtapis GT AV et AR avec surpiqûres vert Adamite
Visiopark 1
Pack Safety Plus
Calandre 3D avec finition alternée Noir brillant / Noir mat et rappels couleur caisse
Bouclier AR Noir mat avec inserts "virgule" Noir brillant
Monogrammes AV: blason PEUGEOT et "408"
Monogramme AR gauche: "408"
Monogramme AR droit : "PLUG IN"
Monogramme AR droit "GT"
Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres
Panneaux de portes avec décor Alcantara, poignée de portes en similicuir avec doubles
Eclairage des caves à pieds AV à LED
PEUGEOT i-Connect
2 prises 12V à l’AV et dans le coffre
Freinage régénératif via bouton ‘B’ sur console centrale
Calandre AV avec grille supérieure et blason PEUGEOT illuminés
Monogrammes blason PEUGEOT sur ailes AV
Indicateurs de direction AV défilants
Planche de bord et panneaux de portes AV avec éclairage d'ambiance (8 couleurs)
Seuils de porte AV en aluminium avec nouveau lettrage PEUGEOT
Peugeot i-Connect Advanced
Options disponibles
-
Recharge smartphone par induction:
100 €
-
Chargeur embarqué 7,4 kW:
400 €
-
Système Hi Fi Premium FOCAL 10 HP:
800 €
-
Teintes spéciales:
1100 €
-
Teintes métallisées:
900 €
-
Kit de dépannage de pneumatique:
20 €
-
Intérieur Alcantara Executive:
1000 €
-
Jantes alliage 20" diamantées "MONOLITHE" biton Noir Onyx mat, inserts Noir Onyx brillant:
300 €
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