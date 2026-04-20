Les Peugeot 3008, 5008 et 408 gagnent quelques chevaux mais leurs performances ne changeront pas
Les Peugeot 3008, 5008 et 408 hybrides rechargeables voient leur puissance maximale grimper sur la fiche technique, mais cela n’a en réalité aucun effet sur leurs performances. En fait, il s’agit seulement d’une nouvelle façon de mesurer cette puissance maximale.
Lorsque Stellantis a dévoilé son nouveau groupe motopropulseur essence à hybridation légère sur la base du bloc EB2 Gen3 (qui ne s’appelle plus « Puretech », il développait initialement 100 et 136 chevaux dans ses deux variantes. En raison de la mise en œuvre d’un nouveau mode de calcul de la puissance maximale des moteurs introduit par la réglementation Euro7, la puissance maximale annoncée de ces deux moteurs est récemment passée à 110 et 145 chevaux, sans aucun changement sur leurs performances réelles.
Et le groupe adapte cette fois la fiche technique de ses motorisations hybrides rechargeables aux nouvelles façons de mesurer la puissance maximale (le protocole « GTR21 » prévu par la norme Euro7).
Des moteurs hybrides rechargeables officiellement plus puissants
Les Peugeot 3008 et 5008 actuels revendiquaient jusqu’à présent 195 chevaux en puissance maximale dans leur version hybride rechargeable, exactement comme le Citroën C5 aircross, l’Opel Grandland ou encore le Jeep Compass.
Cette puissance maximale officielle passe à 225 chevaux dans les deux cas avec le protocole GTR21, sans aucun effet sur les performances réelles de ce groupe motopropulseur qui ne change absolument rien.
La 408 Plug-In monte à 240 chevaux
De son côté, la Peugeot 408 hybride rechargeable gagne aussi quelques chevaux. Elle revendiquait précédemment 225 chevaux en puissance maximale (comme la DS N°4) et annonce désormais 240 chevaux.
Tous les autres véhicules du groupe Stellantis équipés de ces mêmes moteurs passeront eux aussi bientôt à cette nouvelle façon de calculer la puissance maximale, comme ça a déjà été le cas pour les modèles essence à hybridation légère.
Rappelons que la nouvelle réglementation Euro7 s’appliquera à tous les nouveaux véhicules neufs homologués à partir du 30 novembre 2026, puis à tous les véhicules neufs commercialisés à partir du 30 novembre 2027.
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