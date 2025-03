Depuis 2023, Stellantis s’appuie sur un nouveau groupe motopropulseur essence à hybridation légère pour ses modèles citadins et compacts. Conçu pour remplacer l’ancien Puretech à boîte automatique et s’adapter au mieux aux normes d’homologation WLTP afin de réduire plus que jamais les grammages CO2 revendiqués, le groupe motopropulseur désigné sous le nom « Hybrid » dans la gamme de Peugeot (qu’on retrouve aussi chez Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, Alfa Romeo et Lancia) accouple le trois cylindres essence turbo de 1,2 litre à une boîte à « double embrayage » e-DSC6 et à un petit moteur électrique de 28 chevaux.

Jusqu’alors, ce groupe motopropulseur revendiquait 100 ou 136 chevaux selon sa version. Pourtant lorsqu’on étudie le configurateur en ligne de Peugeot, on constate que les versions « Hybrid 100 » et « Hybrid 136 » ont été remplacées par des variantes « Hybrid 110 » et « Hybrid 145 ». Le moteur aurait-il gagné en puissance thermique ou électrique ?

Juste une question d’homologation

Comme l’ont découvert les journalistes de l’Automobile Magazine avec des informations qui nous ont été confirmées par le service communication de Peugeot France, ce changement numérique tient juste à une façon différente d’homologuer la puissance du moteur dans le cas d’une motorisation à hybridation légère. La norme Euro7 prévoit de cumuler la puissance maximale du moteur thermique et la puissance fournie par le moteur électrique au même régime, alors que la réglementation actuelle ne prend en compte que la puissance maximale thermique (contrairement aux motorisations « full hybrides » ou hybrides rechargeables où cette combinaison est déjà de rigueur).

Voilà la déclaration officielle de Stellantis à ce sujet : « Stellantis annonce une mise à jour concernant la déclaration de puissance de ses véhicules Hybrid 48 V. La puissance des véhicules passera de 100 à 110 CV et de et 136 à 145 CV en puissance combinée. Actuellement, la puissance du moteur à combustion interne (ICE) et celle du moteur électrique sont homologuées séparément, et seule celle du moteur thermique est déclarée. La nouvelle réglementation Euro 7 exigera une certification de la puissance combinée, incluant à la fois la puissance du moteur thermique et celle du moteur électrique. Pour s’y conformer et être cohérent avec les performances fournies, Stellantis appliquera désormais cette nouvelle méthode de déclaration de puissance à toute sa gamme de motorisations Hybrid 48 V ».

De cette façon, tous les autres modèles du groupe Stellantis équipés de ce même groupe motopropulseur effectueront la même correction. De même que les véhicules à hybridation légère de toutes les autres marques dont la puissance maximale inscrite n’est que celle du moteur thermique seul actuellement. Mais ces ajustements n’arriveront peut-être pas tout de suite puisque la réglementation Euro7 devra être respectée pour les voitures nouvellement homologuées à partir du 29 novembre 2026 et pour toutes les voitures neuves à partir du 29 novembre 2027.