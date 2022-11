Comme prévu, la norme Euro7 ne contraindra pas trop les constructeurs

Même si de récentes déclarations laissent à penser qu'il sera finalement possible de continuer à vendre des moteurs thermiques sous certaines conditions, les constructeurs automobiles ont pris acte de la volonté de l'Europe d'imposer les voitures électriques ou à hydrogène en 2035. Ces constructeurs investissent tous massivement pour développer des gammes de modèles électriques, même si les moteurs essence restent largement majoritaires actuellement dans les ventes.

Avant 2035, la Commission Européenne doit encore faire évoluer sa réglementation en matière de limites de pollution et d'émissions de CO2. La norme Euro6 doit en effet laisser la place au niveau Euro7 à partir de l'année 2025, une perspective qui effrayait l'industrie automobile depuis l'année dernière puisqu'on évoquaient initialement un gros durcissement des règles par rapport à la réglementation actuellement en vigueur. Mais le projet de loi de cette norme Euro7 est finalement relativement clément, la Commission Européenne voulant ainsi donner le temps aux constructeurs de s'adapter aux gros changements de 2035. Elle estime que cette norme Euro7 permettra déjà d'arriver à des seuils de pollution beaucoup plus bas sur les routes européennes. L'adaptation des voitures neuves à cette future norme Euro7 coûtera "entre 90 et 150€" d'après les estimations de la Commission Européenne.

La pollution des voitures électriques sera aussi prise en compte

Alors, en quoi consistera la norme Euro7 ? Les voitures neuves ne devront pas rejeter plus de 60 milligrammes de Nox par kilomètre, quel que soit leur type de moteur. Actuellement sous la norme Euro6d, les voitures essence sont déjà tenues à respecter cette limite mais les diesels ont le droit de rejeter jusqu'à 80 milligrammes de Nox par kilomètre. La Commission Européenne estime que ce seuil permettra de réduire de 35% la pollution des véhicules légers au dioxyde d'azote d'ici 2035. La norme Euro7 inclura également des limitations sur les particules émises par les freins et les pneus, ce qui concernera donc aussi les voitures électriques. Dans son projet de loi, la Commission Européenne veut par ailleurs mieux contrôler les niveaux de pollution des nouveaux modèles, avec des limites que devront respecter les autos jusqu'à une durée de vie de 200 000 km et dix ans contre 100 000 km et cinq ans actuellement. Enfin, la norme Euro7 prévoit des restrictions beaucoup plus poussées pour les poids-lourds qui devront s'y adapter avant 2027.