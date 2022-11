Le gouvernement français prend ses précautions avec l'interdiction des voitures thermiques de 2035

Vous le savez, l'Union Européenne vient de valider l'interdiction de vente des voitures thermiques sur le Vieux Continent dès 2035. Mais on commence à voir apparaître certains aménagements dans cette interdiction à venir. Très vite, il y a d'abord eu le fameux amendement «Ferrari », permettant aux petits constructeurs de continuer à vendre des autos à énergie fossile après 2035. Il y a quelques jours, on parlait aussi garder les voitures thermiques utilisant un carburant à émissions de CO2 neutres (carburant synthétique ou même possiblement l'E85). Mais également d'une autorisation de vente maintenue pour les véhicules hybrides rechargeables !

Hier, c'est le ministre des transports Clément Beaune qui tenu à apporter quelques précisions sur le sujet. Et lui aussi ne veut pas prendre trop de risques, comme il vient de l'expliquer à nos confrères de LCI : « il y aura une clause de revoyure en 2026 pour voir s'il y a d'autres technologies pour accompagner la technologie électrique. Et pour aussi ne pas tuer notre industrie européenne, sachant qu'il y a des continents qui vont un peu moins vite que nous. On ne va pas arrêter d'exporter des véhicules thermiques en 2035 à l'étranger, sinon ce sont les Chinois qui vont conquérir tous les marchés en développement. »

De quoi rassurer l'industrie automobile européenne ?

Même si elle investit massivement dans les voitures électriques elle aussi, ces déclarations seront sans doute de nature à rassurer l'industrie automobile européenne. Les gouvernements du Vieux Continent n'ont quand même pas prévu de foncer tête baissée vers l'électrique sans aucune nuance. Il en va de toute façon de la bonne santé économique des acteurs européens et si les choses ne se passent pas comme prévu, la réglementation pourra sans doute évoluer en conséquence.