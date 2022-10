L'Union Européenne enterre définitivement les voitures thermiques pour 2035, mais...

Le 8 juin dernier, les eurodéputés s'accordaient officiellement pour interdire la vente des voitures thermiques dès l'année 2035, condamnant toute l'industrie automobile du Vieux Continent à se convertir aux modèles électriques (ou aux autos à pile à combustible pour ceux qui croient encore en cette technologie). Les délibérations qui se sont terminées hier soir au sein de la commission Environnement du parlement européen confirment cette interdiction future, avec un accord final trouvé entre les 27 membres de l'Union Européenne.

Pascal Canfin, le président de la commission Environnement, déclare sur son compte Twitter : « Nous venons de terminer les négociations sur les standards CO2 des voitures. Décision historique de l'UE pour le climat qui confirme définitivement l'objectif de 100% véhicules zéro émissions en 2035 avec des étapes intermédiaires en 2025 et 2030».

Les autos thermiques à carburant neutre en carbone tolérées ?

Alors qu'on apprenait il y a quelques jours que les normes Euro7 prévues pour 2026 seraient finalement moins sévères que prévues, on attend de savoir ce que ces « étapes intermédiaires » vont signifier pour les constructeurs automobiles en Europe. Et il y aurait semble-t-il déjà des exceptions admises : la fillère du bioéthanol se félicite déjà du résultat des négociations. « L'adoption du texte final du Règlement CO2 des véhicules légers, ayant fait l’objet d’un accord du trilogue entre les représentants du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne, retient les deux solutions alternatives proposées par le Conseil européen. Cette décision préserve l’avenir des véhicules fonctionnant avec des carburants neutres en carbone et les véhicules hybrides rechargeables après 2035, dont ceux utilisant du Superéthanol-E85 ».

Bref, il sera vraisemblablement possible de continuer de vendre des voitures thermiques à condition qu'ils utilisent du carburant neutre en carbone. Ou même des véhicules hybrides rechargeables ! Rappelons par ailleurs que les petits constructeurs seront exemptés de ces obligations d'après le fameux amendement « Ferrari ».