Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Comme beaucoup de modèles de Stellantis et notamment de Peugeot, la 408 est commercialisée avec trois types de motorisations. Bien évidemment, elle fait une croix sur le diesel, mais reste disponible en essence avec le bien connu hybride 145 ch, que l’on retrouve dans de très nombreux modèles du groupe. Il n’évolue pas lors de ce restyling. La version hybride rechargeable affiche une puissance 240 ch (contre 225 ch auparavant) et son autonomie électrique peut désormais atteindre jusqu’à 85 km en usage mixte. L’électrique complète cette offre avec une puissance de 210 ch, une batterie de 58 kWh pour une autonomie de 456 km. Il faudra compter 30 minutes pour passer de 20 à 80 % de la batterie sur une borne de recharge rapide en courant continu sur laquelle la 408 est capable d’accepter jusqu'à 120 kW.

Pour ce premier essai, nous avons choisi la version hybride rechargeable, qui est celle qui évolue le plus puisque la 408 accueille une nouvelle batterie dont la capacité passe de 12,4 kWh à 14,6 kWh, d’où une augmentation de l’autonomie. Sous le capot, on trouve donc un quatre cylindres 1.6 180 ch couplé à un bloc électrique de 122 ch pour une puissance totale donc de 240 ch. Mais attention, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’un nouveau moteur, mais simplement de l’application d’une nouvelle directive européenne. Comme sur l’hybride, qui avait vu sa puissance passer de 136 à 145 ch, c’est aujourd’hui le cas de l’hybride rechargeable, qui passe de 225 à 240 ch. Peugeot additionne juste les puissances de deux moteurs, ce qui n'était pas le cas avant. En revanche, il y a du nouveau au niveau de la transmission. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports provenant de chez Aisin est remplacée par une boîte à double embrayage à 7 rapports. Les modifications ne changent pas structurellement le tempérament de la 408. Ainsi, certains défauts perdurent, avec notamment une mise en fonctionnement du moteur thermique trop sonore après les phases électriques, mais aussi lors des fortes sollicitations. Le changement de la boite de vitesses ne change pas grand-chose car on retrouve toujours des lenteurs, en particulier lors des passages entre la marche arrière et avant, mais aussi lors des passages classiques de rapport, notamment en conduite dynamique. L’autonomie électrique progresse en revanche, puisque nous avons réussi à parcourir 60 km en tout électrique.

Pour ce qui est de la consommation, nous avons relevé 1,6 l/100 km quand il reste de l’énergie dans la batterie. Quand la batterie se vide, il faudra compter 5,6 l/100 km. Pour ce qui est de la recharge, cette 408 n’accepte pas de charge en courant continu, mais uniquement en alternatif avec des puissances de 3,7 kW de série et 7,4 kW en option. De quoi faire le plein respectivement en 4h20 et 2h.

Le comportement ne change pas du tout. Légèrement moins agile que la 308 SW, dont elle dérive, la 408 bénéficie tout de même d’une direction précise, directe et consistante, qui permet d’inscrire facilement l’auto en courbes. La 408 propose aussi un bon compromis en matière de confort. Attention, toutefois au choix de la taille des roues. Ainsi, notre modèle d’essai était pourvu de jantes 20 pouces, ce qui dégrade l’agrément en raison de bruits de roulement plus importants, mais aussi d'une filtration moins efficace des irrégularités de la route.