Rendez-vous mercredi 15 avril pour les premières images de l’essai de la Peugeot 408 restylée

La Peugeot 408 devait être le meilleur du monde des SUV, mais également des berlines. Une sorte d’entre deux parfait, du moins sur le papier, qui devait séduire les amoureux des SUV, qui n’osent pas encore franchir le pas. Ce n’a pas été vraiment le cas, beaucoup que prévu.

Quatre ans après son lancement, Peugeot apporte à sa berline crossover une petite cure de jouvence. Les évolutions sont comme souvent esthétiques. Ainsi, la face avant a été complétement repensée avec une calandre redessinée, une signature lumineuse marquée par trois griffes lumineuses reliées par une bande lumineuse surplombant un logo Peugeot qui peut désormais s’éclairer. À l’arrière, cette nouvelle 408 a même le privilège d’inaugurer un lettrage Peugeot lumineux, qui vient se positionner entre les deux feux.

Aucune nouveauté dans l’habitacle puisque la planche de bord est toujours strictement identique à la 308. Alors certes, cette présentation a plutôt bien vieilli et demeure originale avec notamment son instrumentation numérique 3D.

Finalement, pour trouver d’autres changements, il faut se tourner du côté des motorisations. La 408 conserve toujours sa vaste offre avec des blocs essence, électrique et hybride rechargeable. Si les deux premiers n’évoluent pas, on n’en dira pas de même de la dernière. Grâce à une batterie plus conséquente, l’autonomie en 100 % électrique atteint désormais 85 km et sa puissance croît aussi pour atteindre 240 ch en lieu et place de 225 ch.

C’est justement au volant de cette dernière que nous effectuerons le premier essai de cette 408 restylée dans la région de Marseille. Rendez-vous demain pour les premières images.