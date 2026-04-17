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Peugeot 408

Essai

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

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6. La fiche technique de la Peugeot 408 restylée hybride rechargeable

 

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Les chiffres clés

Peugeot 408 (2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 GT E-DCS7
Généralités  
Finition GT
Date de commercialisation 02/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,68 m
Largeur sans rétros 1,84 m
Hauteur 1,48 m
Empattement 2,78 m
Volume de coffre mini 415 L
Volume de coffre maxi 1 483 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 771 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 10 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 240 ch
Couple cumulé 250 Nm à 1 750 trs/min
Autonomie en électrique combinée 81 km
Capacité batterie 17,20 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 233 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.5 s
Volume du réservoir 40 L
Emissions de CO2 56 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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