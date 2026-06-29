Peugeot, Citroën et DS rappellent 45 500 exemplaires en France pour éviter que les occupants ne restent enfermés dans leur auto
Les trois marques du groupe Stellantis lancent un rappel concernant un souci de portes verrouillées ; un problème qui affecte potentiellement sept modèles au total.
Risque d’incendie, problème moteur ou parfois oubli d’un simple autocollant, les causes d’un rappel sont diverses. Celui qui nous intéresse aujourd’hui concerne les portes, plus exactement les poignées de porte intérieures, qui peuvent « se désactiver lorsque le moteur est en fonctionnement ».
Stellantis déclare que « l’une des portes, ou les quatre, peuvent être affectées, ce qui pourrait empêcher les occupants d’ouvrir les portes de l’intérieur ». Le groupe précise toutefois ne pas être au courant « d’accidents ou de blessures liés à ce problème ».
Les propriétaires sont actuellement contactés et invités à se rendre chez leur concessionnaire. L’opération, d’une trentaine de minutes, consiste en une mise à jour du logiciel du module de surveillance du véhicule (VSM) « afin de garantir le bon fonctionnement du système ».
Chez Peugeot, tous les modèles de la marque ne sont pas concernés par ce rappel, mais le 3008 (produit du 9 octobre 2023 au 9 juillet 2025), la 308 (du 1er novembre 2023 au 12 février 2026), la 408 (du 3 novembre 2023 au 9 février 2026) et le 5008 (du 5 décembre 2023 au 10 juillet 2025) devront passer par les ateliers. Du côté de Citroën et DS, les C5 X, DS 4 et DS N°8 sont à corriger.
Prendre contact rapidement
Puisqu’il s’agit de votre sécurité, il est recommandé de joindre votre concessionnaire le plus rapidement possible. Cependant, la période représente un temps fort pour les différents services après-vente. Entre le 15 juin et le 31 juillet, les prestations délivrées grimpent en flèche. C’est pour cela qu’il est préférable de s’y prendre tôt pour éviter des délais à rallonge.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération