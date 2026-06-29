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Peugeot 308 (3e Generation)

Peugeot, Citroën et DS rappellent 45 500 exemplaires en France pour éviter que les occupants ne restent enfermés dans leur auto

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Julien Bertaux

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Les trois marques du groupe Stellantis lancent un rappel concernant un souci de portes verrouillées ; un problème qui affecte potentiellement sept modèles au total.

Peugeot, Citroën et DS rappellent 45 500 exemplaires en France pour éviter que les occupants ne restent enfermés dans leur auto
La Peugeot 308 fait partie des modèles rappelés par le groupe Stellantis.

Risque d’incendie, problème moteur ou parfois oubli d’un simple autocollant, les causes d’un rappel sont diverses. Celui qui nous intéresse aujourd’hui concerne les portes, plus exactement les poignées de porte intérieures, qui peuvent « se désactiver lorsque le moteur est en fonctionnement ».

Stellantis déclare que « l’une des portes, ou les quatre, peuvent être affectées, ce qui pourrait empêcher les occupants d’ouvrir les portes de l’intérieur ». Le groupe précise toutefois ne pas être au courant « d’accidents ou de blessures liés à ce problème ».

Les propriétaires sont actuellement contactés et invités à se rendre chez leur concessionnaire. L’opération, d’une trentaine de minutes, consiste en une mise à jour du logiciel du module de surveillance du véhicule (VSM) « afin de garantir le bon fonctionnement du système ».

Chez Peugeot, tous les modèles de la marque ne sont pas concernés par ce rappel, mais le 3008 (produit du 9 octobre 2023 au 9 juillet 2025), la 308 (du 1er novembre 2023 au 12 février 2026), la 408 (du 3 novembre 2023 au 9 février 2026) et le 5008 (du 5 décembre 2023 au 10 juillet 2025) devront passer par les ateliers. Du côté de Citroën et DS, les C5 X, DS 4 et DS N°8 sont à corriger.

Prendre contact rapidement

Puisqu’il s’agit de votre sécurité, il est recommandé de joindre votre concessionnaire le plus rapidement possible. Cependant, la période représente un temps fort pour les différents services après-vente. Entre le 15 juin et le 31 juillet, les prestations délivrées grimpent en flèche. C’est pour cela qu’il est préférable de s’y prendre tôt pour éviter des délais à rallonge.

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Avis Peugeot 308 (3e Generation)

13,6 /20

308 (3e Generation) III 1.6 PHEV 180 GT E-EAT8 (2023)

Par Vincent 2201 le 06/12/2023

De 60 km annoncé, au bout de 3 mois je n’ai que 28 km en autonomie.Je charge sur une wall-box et rien ne change !

17,4 /20

308 (3e Generation) III 1.2 PURETECH 130 S&S ALLURE PACK EAT8 (2022)

Par H545 le 13/07/2023

308 Gt line auparavant.actuellement en 17 pouces sur la version allure pack 3eme génération.Intérieur cosy et design, pas un bruit parasite dans l'habitacle même sur route dégradée.Mode sport très agréable notamment avec durcissement des suspensions.Mode de conduite "normal" largement suffisant (puissance et suspension) dans la majorité des situations de conduite.Confort de suspension excellent pour une tenue de route parfaite (peugeot).Taille réservoir suffisante (je fais 100 bornes par jour).Inhibition en 3 clics à chaque démarrage du maintien dans la voie un peu pénible mais on s'habitue (et de toute façon c'est une norme européenne donc pas le choix).

16,6 /20

308 (3e Generation) III 1.5 BLUEHDI 130 S&S ALLURE PACK EAT8 (2023)

Par §xav228kY le 29/06/2023

Je l'ai depuis 2 mois. C'est une super voiture. Le "I Cokpit" fonctionne beaucoup mieux que sur ma voiture precedente un 3008 de 2020. Pas de bugs pour l'instant et le GPS est au niveau d'un WAZE pour la recherche des lieux mais vraiment superieur concernant le guidage grace au I COKPIT.La boite à 8 vitesses est au top, avec une bonne fuidité dans le passage des vitesses. Il faut un peu de temps pour prendre en main le régulateur adaptatif mais aprés quel confort de conduite.

18,2 /20

308 (3e Generation) III 1.6 PHEV 225 GT E-EAT8 (2022)

Par §Car025li le 21/05/2023

Bonjour Pour l’instant rien à redire charge batterie jusqu’à 100 km ( photo compteur dispo )Excellent confort consommation très raisonnable pour ce type de véhicule Conso très raisonnable dommage coffre trop petit et pas de roue de secours Usure rapide pneus avant l’hybride idéal zone montagne dans les décentes en électrique et en mode B pour recharge batterie

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