Peugeot, Citroën et DS rappellent 45 500 exemplaires en France pour éviter que les occupants ne restent enfermés dans leur auto

Risque d’incendie, problème moteur ou parfois oubli d’un simple autocollant, les causes d’un rappel sont diverses. Celui qui nous intéresse aujourd’hui concerne les portes, plus exactement les poignées de porte intérieures, qui peuvent « se désactiver lorsque le moteur est en fonctionnement ».

Stellantis déclare que « l’une des portes, ou les quatre, peuvent être affectées, ce qui pourrait empêcher les occupants d’ouvrir les portes de l’intérieur ». Le groupe précise toutefois ne pas être au courant « d’accidents ou de blessures liés à ce problème ».

Les propriétaires sont actuellement contactés et invités à se rendre chez leur concessionnaire. L’opération, d’une trentaine de minutes, consiste en une mise à jour du logiciel du module de surveillance du véhicule (VSM) « afin de garantir le bon fonctionnement du système ».

Chez Peugeot, tous les modèles de la marque ne sont pas concernés par ce rappel, mais le 3008 (produit du 9 octobre 2023 au 9 juillet 2025), la 308 (du 1er novembre 2023 au 12 février 2026), la 408 (du 3 novembre 2023 au 9 février 2026) et le 5008 (du 5 décembre 2023 au 10 juillet 2025) devront passer par les ateliers. Du côté de Citroën et DS, les C5 X, DS 4 et DS N°8 sont à corriger.

Prendre contact rapidement

Puisqu’il s’agit de votre sécurité, il est recommandé de joindre votre concessionnaire le plus rapidement possible. Cependant, la période représente un temps fort pour les différents services après-vente. Entre le 15 juin et le 31 juillet, les prestations délivrées grimpent en flèche. C’est pour cela qu’il est préférable de s’y prendre tôt pour éviter des délais à rallonge.