Pour les professionnels de l’automobile, il existe plusieurs temps forts dans l’année, mais celui de l’été est assurément le plus chaud, sans mauvais jeu de mots.

Entre le 15 juin et le 31 juillet, les prestations délivrées augmentent de 30 %, comme le révèle Vroomly, un comparateur en ligne regroupant 6 000 garagistes indépendants en France. Deux phénomènes se cumulent pendant cette période : l’entretien et la réparation.

Le premier concerne essentiellement la révision (vidange, filtres…), sans oublier l’indispensable climatisation. Le second tient davantage de l’anticipation, notamment pour le remplacement de l’embrayage ou de la distribution. Cette crainte légitime de tomber en panne immobilise ponts élévateurs et occupe des mécaniciens pendant plusieurs heures.

Autre facteur « aggravant » : le vieillissement du parc automobile. Âgé de 9,5 ans en 2017, il dépasse aujourd’hui les 11 ans, ce qui accentue le besoin de réparations.

Les garagistes sont unanimes pour rappeler qu’il est préférable de prendre rendez-vous dès le printemps, et de ne pas attendre le mois de juin pour s’inquiéter de la bonne santé de son auto.

Les prestations qui augmentent l’été

Vroomly a regroupé les prestations qui augmentent le plus pendant cette période.

Climatisation : + 263 %

Refroidissement : + 43 %

Suspensions et amortisseurs : + 33 %

Freinage : + 32 %

Vidange et filtres : + 27 %

Est-il trop tard pour effectuer la révision de son auto ? Entre les concessionnaires, les garagistes indépendants et les centres-autos, les acteurs ne manquent pas. Préparez-vous tout de même à devoir passer quelques coups de fil avant de dénicher un rendez-vous. Toutefois, pour les indépendants, cette période est cruciale puisqu’elle peut représenter 20 % du chiffre d’affaires, notamment sur les pièces. Quant aux centres-autos, ils font tout pour attirer le chaland avec de nombreuses campagnes de promotion, et en premier lieu concernant la climatisation.