Non, nos garagistes ne sont pas des arnaqueurs

Des JT de 20 heures au quotidien le Monde en passant par les radios et le web, la nouvelle était partout : 40 % des garages et concessionnaires visités par la DGCCRF, la fameuse « répression des fraudes », ne respectaient pas leurs obligations légales, voire arnaquaient purement et simplement leurs clients.

1 600 garages visités, 500 injonctions de mise en conformité, plus de 220 procès-verbaux administratifs ou pénaux et 580 avertissements

« Quatre garages sur dix dans l’illégalité » a même titré un renommé magazine automobile. Rien que ça…

Je me suis tâté pour en faire un billet, et puis non, je n’y croyais pas. Le communiqué de la Répression des fraudes sentait le pétard mouillé, ne serait-ce que par son texte d’introduction : on n’annonce pas pareil scandale en déplorant d’abord une augmentation de 20 % du prix des réparations automobile et de 19 % de l’heure de main-d’œuvre entre 2019 et 2023… Ben oui ma pauv’dame, tout augmente, mais où sont les escrocs ?

La messe médiatique est dite

On les cherche encore. Pressé d’en dire plus par Mobilians, anciennement Conseil national des professions automobile, la DGCCRF a d’abord concédé que les 1 600 établissements visités faisaient partie des 10 000 pointés en 2025 par des clients mécontents sur la plateforme SignalConso.

On a donc là un échantillon aussi représentatif que le public d’une rave party si on veut se faire une idée de la consommation de stupéfiants dans la population française. D’autant qu’on peut parier que le choix des garages inspectés n’a pas été basé sur les signalements les plus anodins.

Et le 2 juillet, on en apprenait davantage sur la gravité des manquements et infractions constatées : 80 % des 150 procès-verbaux (assortis donc d’amendes pouvant dépasser les 10 000 €) concernaient des anomalies en matière d’affichage des prix, près des trois quarts des injonctions de mise en conformité ayant le même motif.

Rien de plus grave ? Sur 1 600 visites, on dénombre 77 injonctions de mise en conformité et 24 procès-verbaux pénaux pour pratiques commerciales trompeuses.

Le vrai scoop, finalement, c’est qu’une agence officielle de l’État puisse salir toute une profession – 34 000 ateliers en France - en employant des méthodes de magazine à sensation.

Et si Mobilians a lavé l’honneur de ses adhérents, c’est officieusement. Car officiellement tout le monde s’en tamponne : il n’y aura pas de gros titre pour infirmer les précédents, la DGCCRF ne présentera pas d’excuses publiques, le mal est fait : 40 % des garagistes sont malhonnêtes, la messe médiatique est dite et on n’y reviendra pas.

Code de la consommation et règles de l’art

Mais le pire défaut de cette enquête, c’est qu’elle est « par construction » à côté de la plaque, ne portant que sur des détails formels et procéduraux. Pas sur ce qui distingue un bon garagiste d’un mauvais : la capacité à maintenir une voiture en circulation au juste prix, question de plus en plus prégnante à mesure que le parc automobile vieillit.

En plus de trente ans dans la presse automobile, dont quinze à éplucher chaque matin le courrier des lecteurs, j’ai eu vent de très peu de garages filous et presque toujours pour des affaires de pur commerce, généralement de revente d’occasion pas bien fraîches, quasiment jamais pour des arnaques à la réparation.

En revanche, des incompétents, des négligents, des fainéants, on m’en a décrit, pièces à l’appui, des quantités. D’ailleurs, rarement de petits garagistes, bien plus souvent de gros concessionnaires plus affairés à gonfler le chiffre d’affaires de l’atelier qu’employés à réparer ce qui peut l’être. Eux affichent impeccablement leurs tarifs, n’oseront pas remplacer, s’ils ne parviennent pas à vous joindre pour accord, un élément défectueux qui ne figure pas sur le sacro-saint ordre de réparation, bref, ils sont dans les clous. Mais vous pouvez compter sur eux pour remplacer un bloc climatisation complet et pas seulement la pièce fautive ou vous échanger un carter plutôt que d’y greffer un filetage rapporté.

Bref, respecter le Code de la consommation, c’est bien, pratiquer dans les règles de l’art, c’est encore mieux, mais y a-t-il un mécanicien à la Répression des fraudes ?