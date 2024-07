Les pièges de la plage

Vous êtes sur la Côte et tout va bien. Pour éviter de retrouver l’intérieur de votre voiture brûlant, vous avez garé cette dernière à l’ombre des pins où elle sera au frais du matin au soir. L’idée est certes louable, sauf que vous avez oublié que dans les branches nichent insectes et oiseaux qui ne vont pas se gêner pour se lâcher sur votre carrosserie. En plus, la sève des pins suinte… donc dans quelques semaines vous allez devoir nettoyer votre voiture avant de pouvoir repartir. Seulement voilà, la sève, les fientes, ça tient…

Avant d’attaquer les dégâts en profondeur, commencez par laver l’intégralité de la voiture à l’aide d’un nettoyeur haute pression pour la débarrasser du plus gros et surtout des poussières qui pourraient agir comme une toile émeri sur le vernis de la carrosserie au moment où vous allez devoir frotter sur les fientes, les dégoulinures de sève ou les traces de goudron.

Enlever les insectes, un moindre mal

Les insectes morts, collés par la chaleur, sont un moindre mal à côté du reste. Le meilleur moyen de les enlever est de vous munir d’un produit de lavage démoustiquant dont les agents nettoyants qu’il faut généralement laisser agir quelques minutes vont régler le problème. À défaut, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Il vous suffit d’imbiber un chiffon doux de vinaigre afin de bien recouvrir les traces d’insecte, de laisser agir quelques minutes et de frotter doucement pour les éliminer sans abîmer la carrosserie. Rincez ensuite abondement.

Les fientes d’oiseaux, ça se complique

Les fientes d’oiseaux sont tenaces et en plus elles sont acides et corrosives ce qui peut endommager la peinture. Il ne faut surtout jamais frotter sur les fientes séchées et durcies, ce qui pourrait rayer la peinture. En outre, plus elles « datent » plus elles sont difficiles à enlever. Si elles ont séché il va falloir déjà les détremper en plaçant une lingette microfibres imbibée d’eau bouillante dessus. Laissez l’eau chaude agir jusqu’à ce la fiente soit suffisamment ramollie. Frottez doucement avec la lingette dans un mouvement circulaire sans appuyer jusqu’à éliminer la totalité de la tâche.

Si vous avez des fientes sur toute la carrosserie et notamment le toit, mieux vaut utiliser un nettoyant spécial que vous trouverez dans les magasins spécialisés ou dans les stations-service. Une fois pulvérisé sur toute la surface il suffit de le laisser agir quelques minutes et d’éliminer les fientes à l’aide d’un nettoyeur haute pression réglé en eau chaude ce qui permettra de bien ramollir et de mieux éliminer les dernières fientes encore accrochées.

Surtout, si votre véhicule est recouvert de fientes, évitez de le laver ou de le laisser en plein soleil. Chaleur et UV accélèrent la pénétration de l’acidité des fientes et les rendent encore plus corrosives.

La sève de pin, l’horreur

C’était des pins ! C’est en général la réflexion que vous vous ferez lorsque vous découvrirez les traces dégoulinantes sur le capot, le coffre, le toit, etc. La sève de pin ou autre, est tenace, visqueuse, et particulièrement difficile à éliminer. Par contre, elle est sensible à la chaleur aussi, le mieux est de placer votre véhicule en plein soleil pour la ramollir. Replacez-le à l’ombre par contre pour le laver ce qui vous évitera un « coup de chaud ». Vous pouvez également plus simplement faire bouillir de l’eau et la verser doucement sur les traces de sève pour les faire fondre. Attention toutefois lors de l’opération à ne pas vous éclabousser car vous risqueriez de vous brûler. Une fois chaude la sève peut s’éliminer en la « roulant » comme un caramel, avec délicatesse, sans gratter avec l’ongle. Certes, le procédé est long mais il offre l’avantage de préserver le vernis de la carrosserie.

Bien pire que la sève de pin le « miellat », cette fine couche jaunâtre qui ressemble à du miel – d’où son nom – au moins aussi collante, est issue des tilleuls. Composé en grande partie de sucre le miellat sert souvent de support à des champignons qui, sous l’action des UV, vont littéralement ronger la peinture.

Pour éliminer la sève ou le miellat qui a séché un bon moyen consiste également à utiliser de l’essence de térébenthine ou du white-spirit. En fait, il vous faut un produit gras et, à défaut, de l’huile d’olive peut faire l’affaire. Une autre astuce si vous n’avez pas de produits spécifiques sous la main, est de saupoudrer la sève avec du bicarbonate de soude et de l’asperger de jus de citron. Le mélange va décoller la résine en douceur jusqu’à la détacher du support sans abîmer la peinture. Il vous suffira de rincer abondement et de laver votre voiture soigneusement pour éliminer les dernières traces.

Le goudron, le cauchemar

Avec le beau temps nombre de routes ont vu leur couche de roulement refaite. Seulement voilà, avec les grosses chaleurs le goudron frais a été projeté sur la carrosserie. Et ça, il faut l’éliminer impérativement avant qu’il ne sèche. Plus le goudron va durcir et plus il va être difficile, voire impossible à éliminer.

Le goudron doit d’abord être ramolli avec un produit spécial goudron, du Goo Gone, du WD-40 ou encore de l’huile de lin. Les deux derniers sont également très efficaces sur la sève et tous les produits « collants ». Laissez agir quelques minutes et essuyez la surface avec une lingette microfibres. Réitérez l’opération plusieurs fois si nécessaire. Lavez ensuite la voiture normalement pour restaurer la brillance de la carrosserie, surtout si vous avez utilisé de l’huile de lin.

Les tags, un mal des temps modernes

Dans certaines régions, durant les vacances, vandaliser les véhicules en y dessinant des graffitis est devenu un véritable sport. Si vous avez de la chance, vos tagueurs ont utilisé une peinture à l’eau qui s’enlèvera avec un simple lavage haute pression. Dans le cas contraire, utilisez de l’alcool ménager sur une lingette pour dissoudre la peinture sans risquer d’abîmer la peinture de carrosserie d’origine. Rincez immédiatement la surface à l’eau claire.

N'utilisez en aucun cas de l’essence, ou du Compound habituellement utilisé en polissage pour carrosserie, qui sont abrasifs pour cette dernière.

Là encore un produit type Quick Detailer, Goo Gone, une barre d’argile, de la cire Carnauba naturelle liquide ou de l’acétone, peut vous permettre d’éliminer les tags en douceur. L’avantage de la cire c’est qu’elle peut éliminer la peinture en spray sans endommager celle d'origine de la carrosserie. Attention toutefois, certains produits peuvent laisser des traces et risquent de vous obliger de passer chez le carrossier pour réaliser une correction de la peinture et un lustrage ultérieur.

Dans tous les cas lavez soigneusement la carrosserie et n’hésitez pas à vous rendre dans un centre de detailing automobile qui pourra enlever les graffitis sans causer de dommages à votre peinture.

Mieux vaut prévenir que guérir

Pour préserver la carrosserie l'une des meilleures façons de la protéger en amont est d'appliquer un produit lustrant. Ce dernier va former un film protecteur qui jouera le rôle de barrière contre les insectes, les fientes, la sève, le goudron, etc.

Évitez de vous garer sous des arbres où les oiseaux ont l’habitude de dormir. Et si vous laissez votre véhicule stationné pour une longue période, mieux vaut la bâcher à l’aide d’une housse légère, traitée anti-UV qui la préservera en outre de la chaleur et qui vous évitera de retrouver vos sièges en cuir « cuit » par le soleil.

Avec quelques précautions de base vous passerez de bonnes vacances et votre voiture aussi.