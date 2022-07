Les insectes… la plaie de votre carrosserie !

Non seulement les insectes salissent votre véhicule mais il faut savoir que du fait de leur teneur élevée en acide, leurs restes peuvent également éroder et tacher irrémédiablement la peinture, d’où l’intérêt de les nettoyer rapidement.

Prévenir pour ne pas avoir à guérir

Partant du principe qu’il vaut mieux prévenir que guérir pour éviter que les cadavres d’insectes ne se transforment en colle forte, le mieux est de terminer le lavage haute-pression par l’application d’une bonne couche de cire ou un lustrage qui agira comme une sous-couche protectrice et permettra d’éliminer les futurs « résidus » d’un simple coup de jet.

Pour les puristes, il est possible d’envelopper le pare-chocs avant et la calandre avec un film transparent de carrosserie. Développé pour protéger les véhicules lors de leur transport, ce film que vous pouvez vous procurer dans les magasins d’accessoires, a des propriétés antichocs. À défaut, vous pouvez également utiliser du film étirable de cuisine, plus facile à trouver dans le commerce et moins onéreux. Inconvénient : pour l’un comme pour l‘autre, il faut du temps pour les appliquer aux endroits voulus.

Attention toutefois si vous protégez vos rétroviseurs, de veiller à n’emballer « que » la coque. À défaut, vous risqueriez une amende.

Des dégâts nettoyables avec de l’huile de coude

Après 300 ou 800 km, du pare-chocs au pare-brise, votre véhicule ressemble à s’y méprendre à un piège à mouches ! Problème, comment enlever l’intégralité des insectes collés, qui ont souvent séché quasi instantanément sous l’action des UV et de la friction de l’air, sans avoir à gratter la peinture ni risquer de l’abîmer ?

Avant d’entamer un lavage complet de la carrosserie mieux vaut enlever les taches plus ou moins sèches ou graisseuses à l’aide d’une éponge et d’un produit ad hoc. Il existe dans le commerce, des nettoyants à insectes et des sprays dits « démoustiquant », spécialement adaptés à cet usage, qui permettent de mollir les insectes. Bien que souvent onéreux, si les résidus sont présents depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ou si un lavage haute pression n’a pas réussi à les éliminer, ils sont néanmoins une bonne solution. Pulvérisé sur les surfaces à traiter avant le prélavage, ce type de produit dissout la plupart des résidus d’insectes.

À défaut de nettoyants spécialisés, les produits à vitre ou encore le vinaigre blanc conviennent en général très bien. Il suffit de les pulvériser largement sur les zones recouvertes, de laisser agir quelques minutes et de frotter avec une éponge humide ou un chiffon microfibres délicatement.

Le bicarbonate de soude alimentaire est aussi un précieux allié pour vous aider à enlever les insectes de votre carrosserie. Le mieux est de le dissoudre dans un peu d’eau chaude et de l’appliquer avec une éponge dans un mouvement circulaire. Le bicarbonate de soude n’étant pas abrasif, vous ne risquez pas de rayer la surface si vous l’appliquez également à sec, à l’aide d’une éponge si besoin.

Et le pare-brise ?

Ceux d’entre nous qui ont déjà traversé un essaim avec leur véhicule savent d’expérience, qu’en quelques secondes, tout le pare-brise se couvre d’une bouillie d’insectes écrasés grasse et épaisse. Dans l’urgence, il est impératif de se mettre en warning et d’actionner le lave-glace le plus longtemps possible pour espérer revoir la route avant de risquer un accident. D’où l’intérêt d’utiliser en été un lave-glace « démoustiqueur », spécifiquement adapté à ce type d’incident. Le mieux, si cela vous arrive, est de s’arrêter dès que possible sur une aire de repos pour nettoyer le pare-brise afin de retrouver une meilleure visibilité. D’autant que la chaleur dégagée par la surface de verre « cuit » littéralement les insectes sur place et que plus vous attendez, plus il vous sera difficile de les éliminer.

Si la carrosserie nécessite des précautions de nettoyage, le verre constituant le pare-brise et les phares se révèle bien plus solide, ce qui permet d’utiliser des éponges abrasives (pour la vaisselle par exemple qui grattent mais ne rayent pas) ou une lame plate, fixée sur un manche pour gratter en douceur l’intégralité de la surface. Le mieux est encore de pulvériser largement un produit à vitre, de laisser agir, et de gratter avec un angle de 45°. Attention toutefois à ne pas utiliser d’outils pointus car si le verre est résistant, il se raye !