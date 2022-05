Disparition des insectes: les pare-chocs mis à contribution pour une étude

C’est une constatation que chaque automobiliste ayant un peu de bouteille est amené à faire chaque année : il y a de moins en moins d’insectes sur les pare-brise et pare-chocs de nos voitures, ce qui n’est pas bon signe pour la santé de la planète.

Pour mesurer plus précisément l'ampleur du phénomène, des scientifiques britanniques ont mené trois campagnes de mesure entre 2004 et 2021, en mettant à contribution des automobilistes bénévoles.

Ceux-ci devaient nettoyer la plaque d’immatriculation de leur véhicule avant chaque trajet puis, à la fin de celui-ci, prendre une photo de ladite plaque en utilisant l’appli pour smartphone, appelée Bugs matter, qui permettait de mesurer le nombre de petites bêtes volantes percutées.

Ladite appli prenait en compte différents paramètres tels que la distance parcourue, la vitesse, la météo et les horaires, de façon à mesurer le nombre d’insectes percutés en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Il apparaît qu’en 2004, on retrouvait en moyenne 0,15 insecte par kilomètre, contre environ 0,062 en 2021.

En d’autres termes, le nombre d’insectes percutés par les voitures ayant participé à l’étude aura baissé de 72% (!) en 17 ans. Cela a permis aux scientifiques d’établir que le nombre de volants a baissé de 60% au Royaume-Uni entre 2004 et 2021. Et ces résultats font écho à des études similaires réalisées dans d’autres pays d’Europe.

En cause, l’utilisation de pesticides, l’agriculture intensive et, sans surprise, le réchauffement climatique. Et les chercheurs de conclure sur l’importance de protéger ce qui forme l’habitat naturel des insectes (haies, zones boisées, etc.) qui sont des éléments vitaux de l’écosystème en participant à la pollinisation et en servant de nourriture aux oiseaux, notamment.