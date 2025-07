Tremblement de terre en Formule 1 chez Red Bull

Après son directeur technique Adrian Newey parti chez Aston Martin Racing l’année dernière, l’écurie Red Bull F1 vient de se séparer de son directeur général. C’est un véritable évènement dans le monde de la Formule 1 puisqu’il occupait ce poste depuis 2005 et la création de l’équipe, avec beaucoup de succès : les titres pilotes et constructeur 2010, 2011, 2012 et 2013 acquis avec Sebastien Vettel à l’époque du V8 Renault puis les titres pilotes 2021, 2022, 2023 et 2024 (doublés du titre constructeur en 2022 et 2023) obtenus avec Max Verstappen et le moteur Honda.

Il paie sans doute les mauvais résultats de Red Bull F1 depuis le début de la saison 2025 du championnat de Formule 1, incapable à la régulière de lutter avec les McLaren malgré le talent de Max Verstappen. En 2024, déjà, le titre constructeurs avait échappé à la formation autrichienne qui s’était fait doubler par McLaren et Ferrari.

Laurent Mekies prend le relai

Son remplaçant est Français, c’est Laurent Mekies, l’ancien cadre de la Scuderia Ferrari devenu directeur de l’écurie Racing Bulls (équipe « B » de Red Bull) l’année dernière. Il se retrouve avec un sacré défi devant lui : faire revenir Red Bull au plus haut niveau alors que la compétitivité de ses monoplaces a baissé et que son pilote star Max Verstappen est pressenti pour partir chez Mercedes GP dès la saison 2026.

Pour convaincre Max Verstappen de rester ?

On se demande d’ailleurs si ce limogeage de Christian Horner n’a pas été acté pour convaincre Max Verstappen de rester au sein de Red Bull, sa famille et Christian Horner étant en conflit depuis une affaire privée survenue au début de la saison 2024.

Sachant que Max Verstappen marque quasiment tous les points de l’écurie Red Bull à lui tout seul et qu’aucun de ses coéquipiers depuis Daniel Ricciardo n’a réussi à se hisser à son niveau au volant de cette machine, il y a de quoi s’inquiéter pour les performances de l’écurie en cas de départ du champion du monde en titre.

A noter que c’est Alan Permane qui prend la direction de l’écurie Racing Bulls en remplacement de Laurent Mekies.

Verstappen largué au championnat

Max Verstappen n’a que peu d’espoir d’être champion en 2025 : il est déjà relégué à 69 points d’Oscar Piastri sur McLaren, lui-même 8 points seulement devant son coéquipier Lando Norris grâce à une monoplace nettement plus performante que la Red Bull. Il reste sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2028 mais il aurait la possibilité de partir en cas de mauvais résultats de l’écurie. Ce qui est assurément le cas depuis le début de cette saison.