Vous n’avez qu’une minute pour vous échapper si votre voiture tombe à l’eau

La situation est extrême et vous ne la vivrez sans doute, et heureusement, jamais. Seulement, les averses soudaines et violentes de plus en plus fréquentes et certaines inondations brutales comme celles qu’ont vécu les Américains texans il y a quelques jours ont de quoi faire réfléchir.

Le TCS et l’ADAC ont mené plusieurs tests à ce sujet avec une Citroën E-C4 électrique, et une Seat Exeo, thermique donc. Les deux autos ont été plongées dans l’eau à plusieurs reprises afin d’évaluer la vitesse à laquelle elles coulent, la réaction de l’électronique, et le temps nécessaire aux occupants pour se libérer.

Tout d’abord, le TCS rappelle qu’il ne faut pas traverser une route ou un souterrain inondée. Dans le cas d’une voiture thermique, « il suffit de 30 cm d’eau pour entraîner un dommage total, et de 50 cm pour que le véhicule flotte et ne puisse plus être maîtrisé ».

Une Citroën E-C4 sous l’eau en trois minutes

Sans aucun doute, la solution la plus efficace et rapide pour sortir de la voiture est de passer par une vitre latérale. Dans la Citroën comme dans la Seat, rien de plus facile puisque les vitres électriques fonctionnent toujours dans l’eau. Mais il faut faire très vite : en trois minutes à peine, la E-C4 se retrouve immergée ! À noter que sa batterie ne présente pas d’anomalie après le sauvetage, écartant ainsi le risque d’électrocution.

Le TCS a refait le test à un détail près : les vitres électriques de l’Exeo sont devenues volontairement inopérantes. Deuxième difficulté, les vitres sont à double vitrage, donc impossible à briser. Lors du test, « la porte côté conducteur ne s’ouvre qu’au bout de 4 minutes et 36 secondes, en raison de la compensation de pression. À ce moment-là, la tête du passager était déjà sous l’eau depuis 1 minute et 37 secondes. En cas d’urgence, en raison de l’adrénaline, du froid et de l’effort physique, il serait impossible de retenir sa respiration aussi longtemps ».

Une minute pour sortir

Il faut alors ouvrir les portes juste après l’impact avec l’eau lorsqu’il est alors encore temps de le faire. Ces tests ont aussi révélé que pour briser du simple vitrage, un marteau de secours ou un poinçon à ressort est nécessaire.

Pour faire simple, « si une voiture tombe à l’eau, la sortie doit se faire en moins d’une minute et les lève-vitres doivent être actionnés le plus tôt possible ».