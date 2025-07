Pourquoi la voiture électrique cartonne en Allemagne ?

Mardi dernier, les chiffres du marché français sont tombés, et ils font froid dans le dos. Depuis le début de l’année, la baisse atteint 7,9 % avec des chiffres se rapprochant de l’année 2022, un exercice pour le moins mauvais. Du côté de l’électrique, le mois de juin est aussi en retrait, les VE ne représentant que 17 % du marché.

Chez nos voisins allemands, cette part de marché est proche avec 17,2 %, mais elle est croissante puisqu’elle n’atteignait que 12 % l’année dernière. C'est même l'euphorie depuis le début de l'année puisque, selon les chiffres du KBA, les ventes ont bondi de 43 % (de janvier à mai). Il faut préciser que le marché a subi un coup d’arrêt l’année dernière à cause de la fin des aides à l’achat d’une électrique.

La voiture électrique fait un retour pour le moins remarqué puisque pour le seul mois de juin, les immatriculations augmentent de 8,6 %, avec une part de marché de 18,4 %. Comment expliquer une telle hausse ?

De fortes remises pour booster le marché

Selon Matthias Schmidt, analyste automobile indépendant qui s’est exprimé auprès de nos confrères des Échos, « c’est le signe d’un marché stagnant dans lequel les constructeurs poussent les modèles électriques pour respecter les normes européennes d’émission de CO2 plus strictes à partir de début 2025 ».

Même s’ils ont trois ans (de 2025 à 2027) pour respecter les objectifs contre un an initialement, les constructeurs n’ont d’autre choix que de vendre plus de VE. Actuellement, Volkswagen propose de fortes remises sur son ID.4. « Une fois qu’ils seront sûrs que leur carnet de commandes de véhicules électriques est suffisamment rempli et que la trajectoire pour atteindre les objectifs est sur la bonne voie, ils fermeront le robinet des remises » ajoute l’analyste.

Cette bonne santé du marché de l’électrique en Allemagne est-elle durable ? Il est préférable de rester prudent et de relativiser. Les six prochains mois seront intéressants à observer.

Pour le reste, le marché global accuse un repli de 2,4 % entre janvier et mai. Les modèles à essence reculent de 26 % sur la même période est le diesel de 21 %.