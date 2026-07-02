Les sinistres impliquant des voitures électrifiées (100 % électriques et hybrides) présentent des coûts de remise en état très supérieurs à ceux des modèles thermiques, selon l’édition 2026 de l’observatoire des motorisations publié par BCA Expertise1. Un phénomène qui ne fait que s’accroître.

L’électrification grandissante du parc automobile accentue de manière continue les coûts des sinistres. En à peine 3 ans (2022-2025) l’écart des frais de réparation entre thermique et électrique s’est accru de près de 10 %. Un phénomène inattendu de la transition énergétique, dû en grande partie aux usagers de VE.

Un dérapage financier installé dans la durée

Les experts ont longtemps lié le surcoût des sinistres de l’électrique comme une simple crise de croissance. Avec la démocratisation de l’électrification, le phénomène devait se résorber de lui-même. Les données de BCA Expertise disent l’exact contraire. Non seulement le fossé économique ne se comble pas, mais il se creuse. En 2022, l’écart du coût moyen de réparation entre électrifié et thermique était de + 13,7 %. En 2025, il atteint + 23,2 %.

L’étude décompose les causes du surcoût en trois familles. Le portefeuille tient compte des caractéristiques du véhicule ; L’indemnisation regroupe les modalités de réparation ; Enfin, L’événement relève la nature du sinistre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas les accidents qui sont plus graves mais la structure du parc et sa gestion qui font flamber la facture.

Le biais métropolitain et l’effet embonpoint

La voiture propre de 2026 souffre d’abord d’un biais sociologique et géographique. Globalement plus neuve, plus haut de gamme, et surtout plus urbaine, la voiture électrifiée évolue naturellement dans un univers inflationniste. Ce premier facteur, appelé effet portefeuille explique un surcoût de + 14 points dans l’inflation globale des coûts.

Le deuxième point concerne le poids des VE. Lors de collision, même à faible vitesse, leur masse accrue aggrave les dommages causés aux structures du véhicule. Ajoutez à cela une inflation du panier pièces détachés spécifique à ces modèles, dictée par des constructeurs soucieux de leurs monopoles technologiques, et vous obtenez une envolée tarifaire du facteur événement.

Le divorce entre l’automobiliste branché et les réseaux agréés

Le plus surprenant, provient de l’indemnisation (+ 10 points). Outre le surcoût du prix de la main-d’œuvre (tarif horaire VE supérieur de 13,20 € vs thermique) dû en partie par la technicité de l’intervention (comme le protocole de mise en sécurité des batteries), l’étude point de doigt le changement de comportement des assurés.

En cas de sinistre le propriétaire de VE tend à court-circuiter le modèle traditionnel de l’assurance. Aux garages partenaires agréés par les assurances, les électromobilistes exigent de confier leurs voitures au réseau officiel de la marque ou à des réparateurs hyper-spécialisés. Or, ces réparateurs pratiquent des tarifs bien plus élevés. De quoi renchérir de 3 €/h l’écart de tarif horaire moyen.

La valeur résiduelle et l’effet ciseaux

L’étude apporte un dernier enseignement, plus sombre encore pour l’équilibre de la transition énergétique. Si les hybrides (HEV) commencent à afficher un profil de surcoût installé et stabilisé, les modèles 100 % électriques s’inscrivent dans une dynamique moins stable et disons plus « jetable ».

À âge équivalent, les BEV décotent plus fortement que les hybrides. Ce qui abaisse rapidement la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) de l’électrique sur le marché de l’occasion. En clair, cela signifie qu’un VE a plus de risque d’être considéré comme économiquement irréparable et d’être envoyé à la casse prématurément. Pris entre l’inflation des coûts de réparation et la faible valeur résiduelle des VE, les assureurs redoutent un très coûteux effet ciseaux.

L’inévitable hausse des primes

Alors que la part des véhicules électrifiés dans les rapports d’expertise a plus que doublé (+ 119 %) passant de 5,7 % à 12,5 % ces trois dernières années, le modèle assurantiel semble ne disposer à court terme que d’une solution pour absorber ces surcoûts de l’électrification : augmenter le montant des primes. Sur les VE, voire sur l’ensemble des voitures, histoire de ne pas concentrer une importante inflation tarifaire sur les seules voitures propres, sous peine de créer un effet reflux de clients effrayés par des coûts d’assurance délirants.