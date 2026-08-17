L’homme qui a payé 40 millions de dollars pour avoir la première Ferrari Luce électrique est un récidiviste

550 000€. Voilà le prix de base de la Ferrari Luce, premier modèle électrique de l’histoire du constructeur italien. Ce montant suffit déjà à faire de la Luce le véhicule le plus cher de toute la gamme « normale » de Ferrari, même si certaines supercars en toute petite série (ou même en exemplaires uniques) peuvent aller encore bien plus loin dans la démesure.

Mais ce n’est rien à côté de la somme dépensée par un certain Herbert Wertheim ce week-end à Monterey pour acheter le tout premier exemplaire de la voiture, mis en vente par Ferrari dans le cadre de la « Car Week » au profit d’une association caritative.

40 millions de dollars !

Oui, ce Herbert Wertheim a déboursé 40 millions de dollars pour ce châssis « 0 », lui assurant de devenir la première personne au monde à posséder une Ferrari Luce. Personne ne s’attendait à un chiffre aussi élevé, même si ce genre de vente aux enchères débouche traditionnellement sur des montants astronomiques pour une raison bien connue : les acheteurs peuvent déduire des impôts une grosse partie du prix d’achat.

Ce dernier détail a son importance car Herbert Wertheim est un milliardaire, ayant fait fortune dans l’optométrie. Cet investissement va donc lui permettre de réduire ses impôts outre-Atlantique, avec potentiellement plus de 20 millions de dollars de déduction en taxes diverses.

Pas une première

L’année dernière, d’ailleurs, le même Herbert Wertheim avait déjà dépensé 26 millions de dollars pour acheter la toute dernière Ferrari SP3 Daytona, équipée d’un V12 atmosphérique à la sonorité merveilleuse au lieu des quatre moteurs électriques de la Luce. Il n’empêche qu’en comparaison, cette somme de 40 millions de dollars paraît totalement hors normes. Alors que cette Luce fait toujours beaucoup parler, ce montant va contribuer à faire encore couler de l’encre sur la grosse berline électrique italienne au style si polémique. Il y a quelques jours, le Financial Time annonçait que cette Luce réalisait un bon début de carrière sur le plan commercial. On n’a sans doute pas fini de parler de cette voiture…

Via Supercar Blog