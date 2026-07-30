La Ferrari Luce électrique fait beaucoup parler, mais elle ne se vend pas trop mal

Ça restera probablement le sujet le plus discuté de toute l’année 2026 : la présentation officielle de cette fameuse Ferrari Luce, la toute première voiture électrique jamais proposée par le constructeur italien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son design a choqué : avec sa silhouette très haute, son allure massive et ses courbes sans rapport avec les autres modèles de la gamme, elle a été rejetée par la plupart des amateurs de la chose automobile. Des anciens patrons de Ferrari jusqu’aux meilleurs clients, tout le monde lui a réservé un accueil fleuri.

En fait, elle se vendrait bien

Mais d’après les journalistes américains du Financial Time, il y a au moins une bonne nouvelle pour Ferrari au sujet de cette Luce : elle se vendrait bien. Ils affirment que le constructeur italien avait prévu une série d’un peu moins de 500 exemplaires à vendre pour cette année 2026. Et tout aurait déjà été commandé en moins de deux mois.

Il y a quelques semaines, d’ailleurs, une autre source évoquait de bons résultats de vente en Chine où une série de 88 exemplaires aurait été « commandée en quelques heures » par les clients locaux.

Moins vendue que les autres modèles ?

Ferrari ne communique jamais sur ses ventes annuelles par modèles, mais les chiffres de production dépassent le millier d’exemplaires par an pour des modèles comme le Purosangue, la 296, l’Amalfi ou la 12cilindri.

En termes de volumes et si Ferrari se limite à moins de 1 000 exemplaires par an, la Luce restera plus exclusive que les autres modèles de la gamme. Et à 550 000€ le morceau avec un design aussi clivant, c’est déjà un chiffre étonnant au vu des réactions depuis la présentation de la voiture. Certes, il est possible que certains clients abordent l’achat de ce modèle pour servir d’autres buts.