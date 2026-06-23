Rarement le lancement d’un nouveau modèle aura autant fait parler que celui de la Luce, ceci tant en raison de lignes controversées que d’un pédigrée technique n’ayant rien d’exceptionnel (pour une Ferrari, s’entend)

Hier lundi, Caradisiac évoquait une enquête de Bloomberg faisant état de la "forte recommandation d’achat" de sa GT électrique à 550 000 € que Ferrari adresserait à ses clients désireux de pouvoir acquérir d’autres modèles - thermiques - produits en série limitée, dont la valeur ne fait que croître avec les années.

Des allégations de quasi-chantage totalement rejetées par le responsable du marketing de la marque italienne Enrico Galliera, cité par nos confrères d’Automotive News : "ce serait une terrible erreur ! Nous courrions alors le risque d’avoir des ambassadeurs qui parleraient en mal de la Luce, et qui la revendraient après quelques mois. Cela en détruirait les valeurs résiduelles, ce qui est précisément le mal dont souffre aujourd’hui le secteur des voitures de luxe électriques ! "

Marges records

Une démarche totalement contre-productive, donc, même s’il est établi que seuls les clients les plus fidèles ont effectivement accès aux modèles les plus exclusifs produits par le Cavallino.

De fait, le malentendu viendrait peut-être de Galliera lui-même, qui aurait simplement enjoint le réseau de la marque à vendre la Luce "uniquement à des clients très motivés", et non à des acheteurs à la recherche "d’autres types de bénéfices", sans lien avec leur attachement réel à la marque. Et Automotive News de rappeler que la plupart des clients Ferrari en possèdent plusieurs modèles : en 2025, 84% des voitures vendues l’ont été à des clients déjà existants.

Ferrari est une véritable pépite dans l’industrie automobile : elle est passée en quelques années d’une production annuelle de 3 000 à 13 640 voitures. Son chiffre d’affaires s’est établi à 7,14 milliards d’euros l’an dernier et, surtout, sa marge opérationnelle à 29,5%, soit 3 à 4 fois plus que ce que réalisent les autres grands acteurs de l’industrie (7,7% pour BMW, par exemple). Son crédo? Toujours vendre une voiture en moins que ce que demande le marché, et manifestement ça marche. Des carnets de commande bien remplis, des bénéfices confortables et une passion qui ne faiblit pas : dans ces conditions, Ferrari peut bien faire ce qu’il veut avec la Luce. Même la vendre à de vrais clients réellement enthousiastes!