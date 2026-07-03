La Ferrari Luce sera-t-elle un succès ? S’il fallait juger du potentiel d’un modèle au nombre de réactions suscitées sur les réseaux sociaux, la réponse serait très positive. La teneur de ces réactions, en revanche, incite plutôt à la prudence : des fans de la marque jusqu’aux observateurs d’autres constructeurs en passant par les clients, tous ne semblent pas convaincus par cette étrange berline dont le design ne répond à aucun code de la marque au cheval cabré.

L’hypothèse que Ferrari incite ses clients à acheter un exemplaire de cette Luce pour avoir accès à ses modèles les plus convoités a vite été émise, tout de suite démentie par le constructeur italien. Mais en Chine, il n’y a visiblement même pas besoin de manœuvrer finement auprès des clients pour les convaincre de signer un bon de commande de la voiture.

Pourquoi les Chinois achètent-ils la Ferrari Luce ?

Le marché chinois semble en effet ne pas réagir de la même façon à l’arrivée de cette Ferrari Luce. On apprend par les journalistes de Car News China que les 88 exemplaires alloués à l’Empire du Milieu ont été « vendus en quelques heures seulement ». Une information étonnante, surtout lorsqu’on sait que la clientèle chinoise des marques prestigieuses européennes s’intéresse plutôt à des modèles thermiques (et qu’elle a de plus en plus tendance à favoriser les marques locales par « patriotisme »).

Les journalistes de Beijing Business Today affirment cependant, d’après une déclaration de l’antenne chinoise de Ferrari, que la Luce est toujours disponible à la commande dans le pays après ces 88 exemplaires réservés.

D’après certains médias chinois en tout cas, c’est le positionnement élitiste de cette Ferrari Luce qui ferait chavirer les clients locaux. Affichée à près de 550 000€ chez nous (3 988 000 yuan en Chine), elle coûte aussi plus cher que tous les autres modèles de la gamme régulière de Ferrari en Chine (de l’Amalfi jusqu’à la 849 Testarossa en passant par la 296 GTB, le Purosangue et la 12cilindri).

Le fameux achat « statutaire »

L’achat d’une Ferrari Luce serait ainsi perçu là-bas comme un acte particulièrement fort pour marquer son statut social. La Luce fait beaucoup parler d’elle (chez nous comme en Chine) et tout le monde connaît son prix élitiste. Le simple fait de rouler dans la Ferrari la plus chère de la gamme, surtout avec un design aussi voyant, suffirait à justifier son achat pour certains clients. Qu’importe le fait que la voiture développe plus de 1000 chevaux et promette théoriquement des performances dynamiques extraordinaires ? Chez nous, c’est peut-être ce critère-là qui pourrait la sauver alors qu’en Chine, il semble d’agir d’un point absolument anecdotique. Peut-être qu’Alpine aurait dû essayer d’y vendre son A110 R Ultime, cette Française plus chère qu’une Porsche 911 GT3 RS ou même une Ferrari 296 GTB avec quelques options…