La Ferrari Luce n’est même pas encore dans les rues que les préparateurs s’occupent déjà de son cas. Vossen Wheels vient d’imaginer une version nettement plus agressive de la première Ferrari 100 % électrique dessinée avec la participation de Jony Ive (le père de l’iPhone). La transformation commence évidemment par des jantes G2-13T argentées au dessin façon aérodisque et proposées jusqu’en 22 pouces. Avec leur présentation très brut de décoffrage, elles semblent curieusement à leur place sur cette italienne qui ne ressemble guère aux autres.

Vossen ne s’est toutefois pas contenté de changer les roues. La Luce est considérablement abaissée et reçoit une lame avant, des bas de caisse plus imposants, un diffuseur retravaillé et surtout un énorme aileron arrière fixe. Bref, la discrétion italienne dans toute sa splendeur. Dans cette configuration, franchir un ralentisseur apportera sans doute son lot de sensations fortes.

Pas encore réelle

Ces images ne sont pour l’instant que des rendus, mais les préparateurs devraient rapidement s’intéresser à la Luce lorsque les premières livraisons européennes débuteront avant la fin de l’année. À 550 000 € pièce, autant prévoir quelques euros supplémentaires pour la personnaliser.