Voitures électriques : un problème de poids

C'est un peu le comble de la voiture électrique : plus elle est grande et plus elle est familiale et spacieuse, et plus sa charge utile est faible. Cela est dû à un variable pour l'heure incontournable : plus l'auto est grande et spacieuse (et donc, plus elle est censée être "voyageuse" et couvrir de longues distances), plus les batteries sont généreuses et lourdes, avec des conséquences directes sur le poids.

Aussi fou que cela puisse paraître, la charge utile d'une Nissan Leaf actuelle est supérieure à celle d'une Tesla Model S : 415 kg, contre 404 kg. Et c'est encore une fois logique : le poids des batteries d'une Model S grignote nettement plus les possibilités des trains roulants et des pneumatiques que sur une Leaf.

Les comparaisons amènent ainsi des résultats étonnants : la charge utile d'une Tesla Model 3 est supérieure à celle de la grande soeur, la Model S. En clair, si vous partez chargés en vacances et en famille nombreuse (ou à plusieurs adultes), optez plutôt pour la plus petite des berlines électriques américaines. Les 404 kg d'une Tesla Model S peuvent être très vite atteints : 5 adultes, ou 4 adultes et des bagages plein le coffre...

A segment équivalent, deux modèles électriques/thermique ne se valent pas. Si un Audi e-tron dispose de 595 kg de charge utile dans sa version 55 (360 ch), un Audi Q7 V6 373 affiche 740 kg de charge utile.

Ce souci se pose encore plus pour les véhicules utilitaires : si un Renault Master thermique peut aller jusqu'à 2,1 tonne, son équivalent électrique Z.E ne peut pas dépasser 1,37 tonne, et seulement en configuration plancher cabine ! En configuration classique, dans le plus petit format, il atteint à peine 1,1 tonne (rappelons que le Master est le plus gros des utilitaires de la gamme Renault...).

Le choix entre un Master Z.E à 50 000 € qui embarque quasiment la même charge qu'un Renault Kangoo classique à moins de 25 000 €, le choix est vite fait : à moins d'avoir besoin absoluement d'espace en mètres cube, la présence des batteries castre complètement les capacités du Master.