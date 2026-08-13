Est-ce normal d’autoriser les voitures électriques à rouler plus vite que les autres sur l’autoroute ?

Il n’existe aucun pays du monde où la vitesse maximale est différenciée selon le type de motorisation des voitures, et cela semble on ne peut plus logique. Les voitures neuves répondent toutes aux mêmes normes et il paraîtrait totalement aberrant de les discriminer en fonction de leurs moteurs.

Mais en Autriche, il existe une règle très particulière sur les voies rapides du pays à ce sujet. Depuis le 1er juillet 2019, les voitures 100 % électriques peuvent justement rouler plus vite que les modèles thermiques et hybrides sous certaines conditions.

Uniquement pendant les épisodes de pollution

Comment ? Parce que depuis cette année-là, le gouvernement a mis en place une réglementation prévoyant des vitesses maximales différenciées en fonction du type de motorisation pendant les épisodes de pollution.

Sur les autoroutes du pays où la limitation de vitesse est normalement de 130 km/h pour les portions les plus rapides, les véhicules thermiques, hybrides et hybrides rechargeables doivent se limiter à 100 km/h pendant ces épisodes de pollution. Les voitures 100 % électriques, elles, ont le droit de continuer à rouler à 130 km/h. Il peut donc exister un écart de 30 km/h entre la vitesse maximale autorisée des voitures électriques et celles des autres véhicules en Autriche !

Sur certaines portions uniquement

A noter que cette différenciation n’est appliquée que sur certains tronçons autoroutiers du pays et que cette année, les autorités ont justement décidé de réduire le nombre des portions où les voitures électriques peuvent continuer à rouler à 130 km/h pendant une période de pollution. Sur une portion de l’A2 vers Graz, par exemple, les voitures électriques doivent elles aussi désormais se limiter à 100 km/h comme les autres lorsqu’un épisode de pollution survient.

Même si cette réglementation s’appuie sur le fait qu’un véhicule électrique ne pollue pas plus à haute vitesse puisque sa motorisation ne rejette aucun produit nocif dans l’atmosphère (en mettant de côté la pollution générée pour la production de l’énergie servant à le faire avancer ou celle de l’usure de ses pneumatiques…), l’idée de donner des limitations de vitesse différentes aux automobilistes sur une même autoroute peut tout de même paraître potentiellement dangereuse en théorie ou au moins déroutante.

Voilà sans doute pourquoi aucun autre pays dans le monde n’a mis en place une réglementation de ce genre. Les données d’accidentologie en Autriche, en tout cas, n’illustrent pas une mortalité supérieure à celle des autres pays d’Europe d’après les chiffres de l’ASFiNAG qui gère les autoroutes et les voies rapides du pays.