Pourquoi Carrefour interdit l’accès aux voitures électriques sur certains de ses parkings

La masse de plus en plus importante des voitures électriques va-t-elle finir par empêcher leurs utilisateurs d’accéder aux parkings ? Depuis quelques années, les véhicules « zéro émissions » voient leurs batteries augmenter en taille. Il est devenu courant de dépasser les 100 kWh de capacité sur les gros modèles familiaux, ce qui a évidemment un impact sur la masse des véhicules. Ajoutez à cela des automobiles de plus en plus lourdes à cause de leurs systèmes de sécurité et de leur équipement et vous obtenez de gros SUV électriques dont la masse à vide tutoie désormais les trois tonnes sur le haut de gamme.

Cette masse importante, qui se vérifie aussi sur les modèles plus petits (une citadine électrique pèse quasiment 300 kg de plus qu’un modèle thermique par exemple), entraîne une adaptation des mesures de sécurité sur les parkings à étages. Comme le rapportent plusieurs médias dont DH, l’enseigne Carrefour a décidé en Belgique d’interdire l’accès aux véhicules électriques sur certains de ses parkings.

Les parkings « en toiture »

Carrefour Belgique n’autorise plus l’accès à ces véhicules sur les parties les plus « sensibles » à la masse de ses parkings, notamment les structures « en toiture ». « À Bruxelles, cela s’applique à ceux d’Auderghem, de Berchem-Sainte-Agathe et d’Evere. En périphérie, celui de Kraainem est également concerné, affirme la chaîne », peut-on lire.

L’enseigne estime qu’elle ne peut plus accepter de voir un trop grand nombre de voitures électriques se garer dans ces parkings-là, car cela ferait courir un risque de sécurité pour la structure de l’édifice. La direction de Carrefour Belgique justifie aussi cette décision par la difficulté d'intervention pour les pompiers en cas d'incendie dans un parking à étages à la hauteur limitée, si les secours devaient lutter face à un feu de batteries d'un véhicule s'étant embrasé spontanément pendant son stationnement.

Pas de mesure en France pour l’instant

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la division française de Carrefour n’a pas mis en œuvre de telles mesures dans notre pays. Nous avons contacté Carrefour France et mettrons à jour cet article en cas de réponse.