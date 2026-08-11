Comment la Renault 5 a-t-elle réussi à augmenter son autonomie pour résister à la Volkswagen ID.Polo ?

416 kilomètres, voilà l’autonomie maximale WLTP de la Renault 5 avec ses « grosses » batteries de 52 kWh au début de l’été lorsque Volkswagen a dévoilé officiellement sa nouvelle ID.Polo. Elle aussi dotée de batteries d’une capacité de 52 kWh, l’Allemande revendique plutôt 453 km d’autonomie maximale WLTP en finition Life, soit un net avantage sur la Française même si on parle de valeurs théoriques (qui seront nettement plus basses dans la vraie vie en cas de longs trajets autoroutiers).

On le sait, Renault travaille sur une version techniquement améliorée de cette 5. Des rumeurs annonçaient même sa présentation dès le prochain Mondial de l’Automobile de Paris en octobre, même s’il faudra sans doute attendre l’année prochaine pour la découvrir. On parle de batteries différentes et d’une autonomie en augmentation.

Une autonomie déjà augmentée !

Mais comme l’ont remarqué certains sur le configurateur en ligne de Renault, cette R5 vient déjà de progresser au registre de l’autonomie maximale. La version de 120 chevaux à batteries de 40 kWh revendique désormais 321 km WLTP contre 310 précédemment et la déclinaison de 150 chevaux grimpe à 431 kilomètres (au lieu de 416 précédemment).

Mais comment la petite Française parvient-elle à ce résultat ? Renault France n’a pas communiqué officiellement dessus, mais on remarque que les deux déclinaisons dont l’autonomie progresse utilisent désormais des rétroviseurs identiques à ceux de la récente Clio de sixième génération (alors que la version Five conserve les anciens pour le moment). D’ailleurs, la Five d’entrée de gamme reste à 310 kilomètres ce qui laisse supposer que ces nouveaux rétroviseurs jouent un rôle important dans ce petit gain d’autonomie maximale. Peut-on imaginer également des améliorations logicielles dans la gestion de la batterie et du groupe motopropulseur ? A ce jour, Renault ne donne pas le détail des changements techniques.

A noter que pour l’instant, sa sœur la Renault 4 conserve les rétroviseurs utilisés depuis son lancement. Passera-t-elle aussi prochainement à ces nouveaux rétroviseurs pour augmenter légèrement son autonomie, dont elle aurait bien besoin elle aussi ?