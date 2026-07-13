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Renault R5 (2e Generation)

Voici la preuve qu’il n’est pas nécessaire de dépenser plusieurs centaines de milliers d’euros pour une R5 agressive

Dans Tuning / Autres actu tuning

Adrien Raseta

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Milltek revisite la Renault 5 E-Tech et l’Alpine A290 avec un spectaculaire kit carrosserie inspiré de la mythique Renault 5 Maxi Turbo de Groupe B. Mieux encore, cette transformation est entièrement réversible. Il ne nécessite aucune modification définitive de la carrosserie.

Voici la preuve qu’il n’est pas nécessaire de dépenser plusieurs centaines de milliers d’euros pour une R5 agressive

La Renault 5 E-Tech et sa cousine l’Alpine A290 peuvent désormais adopter le look spectaculaire de la légendaire Renault 5 Maxi Turbo de 1985. Présenté au Festival of Speed de Goodwood, ce kit carrosserie signé Milltek transforme la citadine électrique en véritable évocation des monstres survitaminés du Groupe B, et ce, sans modifier la moindre pièce de structure.

L’ensemble comprend des ailes élargies avec extracteurs d’air, un bouclier revu, une poupe retravaillée, des bas de caisse en aluminium et un imposant becquet arrière. L’Alpine A290 profite en plus de feux additionnels inspirés du rallye. Bonne nouvelle pour les puristes ou ceux qui ne veulent pas faire chuter la valeur de leur urbaine survoltée à la revente : aucun découpage de la carrosserie n’est nécessaire. Les éléments sont fixés par un collage amovible permettant un retour à l’origine sans laisser de traces.

Voici la preuve qu’il n’est pas nécessaire de dépenser plusieurs centaines de milliers d’euros pour une R5 agressive

Un prix sous les 3 000 euros

Dévoilé sous forme de prototype, le kit sera commercialisé dès cet automne en ligne et dans les boutiques des revendeurs agréés par la marque Milltek. Son prix débute à 2 000 £ soit environ 2 350 €, avec la possibilité d’acheter chaque élément séparément.

Voici la preuve qu’il n’est pas nécessaire de dépenser plusieurs centaines de milliers d’euros pour une R5 agressive
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