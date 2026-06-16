Économiser plus de 7 000 € sur une Renault 5 (presque) neuve, c’est possible !

Que ce soit pour l’entretien, la révision, le passage au contrôle technique ou l’assurance, tout le monde cherche à faire des économies. L’achat reste de loin le poste le plus important, même en se dirigeant vers le marché de la seconde main.

Il existe pourtant une alternative permettant d’acquérir une voiture neuve, ou quasi-neuve, sans payer le prix fort. Penchons-nous sur le cas de la Renault 5, cette craquante citadine électrique qui se place en cinquième position des meilleures ventes en France (16 449 exemplaires) juste derrière la Renault Clio VI (21 076 ex) sur les six premiers mois de l’année. Il s’agit de l’électrique la plus vendue dans l’Hexagone, malgré des tarifs constructeurs costauds : de 24 990 à 36 490 € sans compter les aides à l’achat.

Certains sites comme Promoneuve ou Aramisauto proposent des modèles issus de concessionnaires ou de mandataires. Ces véhicules peuvent afficher à peine 1 000 km au compteur et avec un an d’ancienneté, mais leur état est équivalent à la sortie d’usine.

Une trentaine de Renault 5 remisées

À titre d’exemple, une R5 autonomie confort Iconic s’affiche sur Promoneuve à 29 490 € au lieu de 36 540 €, soit un rabais de 7 050 € (- 19 %). Pour ce modèle immatriculé en juin 2025, il faut cependant accepter de perdre un an de garantie.

Du côté d’Aramisauto, une version Roland-Garros, est proposée à 32 499 € au lieu de 37 340 €, soit une économie de 4 841 € (- 13 %). L’offre est certes moins agressive, mais vous bénéficiez d’une garantie complète puisque le véhicule est très récent.

Dernier exemple, toujours chez Aramisauto, avec une version autonomie confort Techno facturée initialement 38 840 €. Elle date du 28 mai dernier et s’affiche à 29 399 € (soit 5 441 € d’économisés, ou - 16 %).

Les Renault 5 vendues avec de telles remises ne courent pas les rues. En cumulant ces deux plateformes, une petite trentaine d’unités sont proposées. Sachez toutefois que certaines offres sont exclusives à la LOA (Aramisauto), et qu’il faudra veiller à vérifier la date de première immatriculation ainsi qu’à demander le kilométrage exact, pas toujours notifié.