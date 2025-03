La voilà enfin, cette R5 E-Tech Electric à la finition « Roland Garros » promise depuis la présentation de la nouvelle citadine électrique de la marque au losange. Comme prévu, elle rend hommage au célèbre tournoi de tennis dont est désormais partenaire Renault, en remplacement de Peugeot depuis 2022 (et pour une durée minimale de cinq ans).

Cette série spéciale se positionne tout en haut de la gamme de la R5, au-dessus de l’Iconic 5. Elle s’en distingue par sa configuration différente : « Quatre teintes de carrosserie sont proposées : Blanc Nacré / toit Noir Étoilé, Bleu Nocturne / toit Noir Étoilé, Noir Étoilé et Gris Schiste Satin / toit Noir Étoilé en exclusivité. Ces couleurs se marient parfaitement avec le jonc de toit d’aspect chrome satiné et avec les jantes alliage diamantées noir 18 pouces Électro. Ces jantes bénéficient d’un dessin spécifique et sont ornées d’un cabochon central Gris Schiste Satin », peut-on lire dans le communiqué.

Outre un logo Roland Garros ajouté à la carrosserie, la R5 éponyme a droit à une finition intérieure spécifique avec une sellerie spéciale, des habillages de la planche de bord coordonnés et même un « embout de levier de vitesses e-pop shifter spécifique s’inspire du grip des raquettes de tennis ».

A partir de 36 490€

Uniquement disponible avec la « grosse » batterie « autonomie confort », la R5 E-Tech Electric Roland Garros revendique comme l’Iconic 5 409 km d’autonomie maximale WLTP (ce sera évidemment beaucoup moins que ça sur l’autoroute). Elle s’affiche à partir de 36 490€, soit 1 000€ de plus que l’Iconic 5 et 3 000€ de plus que la finition Techno avec le même groupe motopropulseur.

Et il reste des options à ce prix : trois des quatre teintes extérieures sont en supplément tout comme le système audio « premium » et le câble de recharge mode 2. A noter que les détenteurs du « pass R5 Roland Garros R Pass » (s’il y en a !) auront la priorité sur les commandes : « les détenteurs du coupe-file R5 Roland-Garros R Pass, seront les premiers à pouvoir passer commande. Contactés par le concessionnaire Renault qu’ils ont sélectionné lors de l’achat de R5 Roland-Garros R Pass, ils bénéficient à partir du 6 mars d’une période préférentielle de 6 jours (jusqu’au 11 mars inclus) pour configurer et commander leur véhicule. Ils seront ainsi parmi les premiers clients à être livrés. Les autres clients pourront commander leur modèle ultérieurement ».

Renault annonce par ailleurs une offre de location longue durée de 37 mois avec un premier loyer de 6 400€ (avant déduction du bonus écologique) et 330€ de loyer (pour 30 000 km seulement). Oui, cette R5 Roland Garros joue un peu les élitistes.