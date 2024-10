La Renault 5 Roland Garros essaie de susciter l'attente

Il n’y en avait que pour la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric au dernier Mondial de l’automobile de Paris 2024. Depuis quelques semaines, la citadine électrique de la marque au losange fait beaucoup parler et elle attirait tous les regards lors de notre premier essai dans les rues de Nice. On l’a d’ailleurs aussi comparée à la Peugeot E-208 pour voir ce qu’elle vaut face à cette référence des petits modèles électriques.

La Renault 5 E-Tech Electric doit désormais ouvrir sa gamme vers le bas avec l’arrivée prochaine des variantes dotées de la petite batterie de 40 kWh et du niveau de finition Evolution, après les lignes Techno et Iconic 5 disponibles depuis le lancement. Mais aussi vers le haut avec la série spéciale Roland Garros, marquant le nouveau partenariat entre la marque au losange et le célèbre établissement où se jouent les plus grands matchs de tennis sur terre battue chaque année. Pour rappel, Renault a repris cette collaboration à Peugeot l’année dernière.

Disponible avec le « R5 Roland-Garros R Pass »

La Renault 5 E-Tech Electric Roland Garros ne sera disponible à la commande qu’en 2025 mais en attendant, le constructeur propose déjà d’acheter le « R5 Roland-Garros R Pass » qui permet de la préréserver en « exclusivité ». Modèle à la vocation haut de gamme, cette finition aura droit à de jolies jantes « Ecrou » de 18 pouces, un toit mat, un habillage spécifique de l’intérieur et des badges Roland Garros un peu partout. Il vous en coûtera 150€ si vous voulez passer devant tous les autres et accéder en priorité aux réservations de la voiture, ce qui donnera aussi droit à une miniature 1/43 de l’auto, une invitation à une journée de l’ouverture sur le tournoi (pour deux personnes), ainsi qu’à un tirage au sort pour gagner une place « VIP » sur le même tournoi. Mais est-ce que ça vaut le coup d’acheter une voiture entière rien que pour ça ?