La nouvelle Renault 5 part à l'assaut de la Peugeot e-208

Voici sûrement l’une des confrontations les plus attendues de l’année. D’un côté, la 208, citadine la plus vendue en France actuellement dans sa version électrique, qui rencontre également un beau succès, et de l’autre, la nouvelle coqueluche du segment des citadines. Entre les deux, c’est un peu le jeu du chat et de la souris, car beaucoup de choses les rapprochent, mais aussi les séparent.

Généralement, le principal critère d’achat d’une voiture est le look. Les clients veulent être séduits par leurs voitures et ici, pas de doute, le côté waouh est à mettre à l’actif de la Renault 5. On ne compte plus le nombre de personnes qui nous ont accostées ou fait des gestes pour illustrer leur coup de cœur pour cette voiture. Le phénomène est identique à ce que l’on a connu lors de la renaissance des Fiat 500 ou de Mini. Le parallèle avec ces deux modèles est tout à fait logique, car ils avaient aussi surfé sur la touche néo-rétro et la réussite avait été au rendez-vous. Et aujourd’hui, c’est au tour de Renault d’appliquer cette recette.

Ainsi, la nouvelle « 5 » est un mélange de modernité et de référence au passé. Très proche du concept, la nouvelle citadine du losange est particulièrement séduisante. Elle arbore des projecteurs au dessin original, qui font un clin d’œil à l’approche du conducteur, dispose d’une partie arrière très dynamique avec des ailes arrière bodybuildée façon R5 Turbo et des feux verticaux. Mais la principale originalité se situe au niveau du capot, avec la grille moteur de l’ancienne génération, qui a été remplacée par un indicateur de charge très pratique pour connaître l’état de la batterie (chaque barre correspond à 20 % de charge).

Face à elle, la Peugeot e-208 restylée il y a quelques mois n’est pas dépourvue de personnalité, mais apparaît comme plus fade. Alors bien évidemment, on remarque le style caractéristique avec sa large calandre ton caisse, ses feux de jour en forme de griffes, mais quand elle est à côté de sa concurrente du jour, il manque ce petit quelque chose, qui peut faire la différence lors de l’achat.

Ce côté séducteur, la R5 le déploie également dans l’habitacle avec sa planche de bord, qui est une réminiscence de la première R5. Elle se compose d’un double écran rectangulaire de 10,1 pouces chacun avec notamment un écran multimédia fonctionnant grâce à Google, un gage de fluidité, mais aussi de facilité d’utilisation. Ce système, l’un des meilleurs du marché qui figure sur la majeure partie des derniers modèles de Renault est à mille lieues du système multimédia de Peugeot beaucoup moins rapide et plaisant, mais surtout souvent buggé.

Mais la 208 possède une instrumentation numérique 3D, toujours unique sur le marché. La présentation de la lionne est devenue classique avec son petit volant, son instrumentation haute et son écran multimédia légèrement tourné vers le conducteur. Toujours originale, elle côtoie toutefois des plastiques de qualité moyenne. L’impression est plus soignée à bord de la R5, qui joue sur les détails comme la partie droite de la planche de bord très valorisante avec de petits bourrelets matelassés, qui rappellent la première R5. Face à la 208, qui met en avant son côté technologique, la R5 joue la carte du revival et cela fonctionne.

Aspects pratiques : une 208 plus accueillante

En matière d’aspects pratiques, la R5 est plus petite que la 208 avec une longueur de 3,92 contre 4,05 m pour la lionne. La dernière-née de Renault reste sous la barre des 4 mètres, une bonne nouvelle pour les manœuvres en ville. Même si elle est dotée d’un empattement similaire de 2,54 m, ce qui laisse présager sur le papier d’une habitabilité arrière similaire, la réalité est toute autre, car les passagers arrière se sentiront nettement plus à l’étroit dans la Renault que la Peugeot, en particulier au niveau de l’espace aux genoux. Il est ainsi, impossible de loger ses pieds sous le siège avant de la R5 quand celui-ci est positionné au plus, ce qui n’est pas le cas dans la 208. Cette dernière est handicapée pour sa part par le tunnel de transmission qui pénalise la place centrale. Pas de tel souci dans la citadine au losange avec un plancher plat.

Pour ce qui est du volume de chargement, malgré ses dimensions plus réduites, la R5 prend les devants avec 326 litres contre 309 litres pour la 208. La citadine du losange doit composer avec un seuil de chargement haut et une marche imposante dans le coffre, mais il est possible de ranger aisément les câbles dans un logement dans le sous-coffre. La 208 n’offre pas cette possibilité et il faudra supporter une petite valise encombrante.

Enfin, signalons que la 208 propose plus de rangements dans l’habitacle avec notamment une trappe permettant de caler votre smartphone, mais aussi de vastes contre-portes avant et arrière, alors que ceux de la R5 sont petits à l’avant et inexistants à l’arrière.

Note : 11,7 /20 11,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Renault 5 à prix serrés

Première bonne nouvelle dans ce domaine : nos deux rivales profitent du bonus réservé aux véhicules électriques de 4 000 € pour l’instant. En attendant le nouveau budget pour 2025. Dans sa version de base avec la batterie de 52 kWh et le moteur de 150 ch, la Renault R5 est commercialisée à partir de 33 490 €. Du côté de la Peugeot e-208, le prix de base est de 32 080 € avec le 136 ch et 35 280 € avec le moteur 156 ch. Dans nos versions du jour, à savoir les plus hautes, il faut compter 35 490 € pour la version Iconic cinq sur la R5 et 39 300 € pour la e-208 GT. La e-208 part avec un sacré désavantage avec un surcoût d’environ 4 000 €.

Même si la valeur de revente de la 208 est bonne, on peut présager qu’il en sera de même de celle de la R5. Avantage donc conséquent pour cette dernière en matière de budget et ce n’est que le début, car la R5 va voir prochainement ses prix baisser avec le lancement du 120 ch à partir de 27 990 € et surtout mi-2025 avec l’introduction de la version Five (moteur 95 ch et petite batterie), qui devrait être vendue moins de 25 000 €.

Note : 13,6 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Équipement : richement pourvues

Les deux citadines dans leur finition haute « GT » pour la 208 et « Iconic Cinq » pour la R5 héritent d’une dotation particulièrement riche avec notamment les projecteurs Full LED, la climatisation automatique, le chargeur par induction, le régulateur de vitesse, l’aide au parking avec caméra de recul, la sellerie tissu, l’accès sans clé, les jantes alliage, ainsi que les 4 vitres électriques et lunette arrière surteintées

Moins chère, la R5 ajoute les jantes 18 pouces, la charge bidirectionnelle, les sièges avant et volant chauffants, ainsi qu’un assistant vocal qui ne sont pas disponibles sur sa rivale. De son côté, la 208 dégaine son instrumentation numérique 3D. Mais ce n’est pas suffisant, car il faut ajouter à la lionne pour un équipement le plus proche possible de la R5 : 390 € pour la conduite semi-autonome, 390 € pour le chargeur embarqué 11 kW, 440 € pour la pompe à chaleur et 590 € pour la navigation connectée.

L’écart de base qui était déjà de 4 000 € en défaveur de la 208 s’accroît et atteint même 5 810 €.

Note : 18 /20 15 /20 Explication des critères de notation

