La nouvelle Renault 5 part à l'assaut de la Peugeot e-208

Comme nous l’indiquions précédemment, la e-208 est disponible en deux configurations relativement proches (50 kWh, 136 ch et 51 kWh, 156 ch). Situation différente pour la R5 qui sera disponible avec un nombre de versions plus importantes avec trois moteurs (95, 120 et 150 ch) et deux batteries : 52 et 40 kWh. Aujourd’hui, pour le lancement de la R5, nous avons entre les mains les déclinaisons plus puissantes.

Sans surprise, les caractéristiques sont très proches avec par exemple un couple de 245 Nm pour la Renault et 260 Nm pour la 208 et un poids pour les deux aux environs de 1 530 kg. Il faut toutefois signaler que leur conception est très distincte puisque la R5, uniquement électrique a été élaborée à partir de la plateforme AMPR Small tandis que la 208 bénéficie d’une base multiénergie puisqu’elle est vendue aussi en essence et en hybride.

Dès les premiers tours de roue, les différences entre les citadines sont flagrantes. La principale concerne la filtration des bruits d’air et de roulement nettement meilleure qu’à bord de la 208. Bien joué de la part de Renault sachant que sa citadine est chaussée uniquement de roues 18 pouces, plus bruyantes que les 17 pouces de la 208. Ce critère participe à l’excellent confort de la R5, qui arrive à proposer des sièges moelleux offrant un excellent maintien, mais aussi un amortissement efficace, qui permet à la R5 de contrôler parfaitement ses mouvements de caisse. Et la 208, me direz-vous ? Eh bien, elle est loin de démériter et on apprécie avec plaisir les qualités qui ont fait sa réputation dont notamment son dynamisme. Même si elle est plus vive dans les enchaînements que sa rivale, avec la R5, elle a trouvé une concurrente de poids. La direction de la dernière venue fait preuve de précision et d’une bonne consistance avec un volant à la jante plus imposante. Le losange a choisi d’implanter un train arrière multibras, ce qui est très rare pour la catégorie – il est ainsi absent sur la 208 - et le résultat est probant avec un mélange de dynamisme et de confort qui donne plus le sourire qu’avec la 208. Cela va de pair avec plus de punch comme en attestent les meilleures accélérations, dont un 0 à 100 km/h abattu en 6,1 s pour la R5 contre 8,2 s pour la e-208.

Terminons enfin par un mot de l’ergonomie, loin d’être idéale dans les deux cas. Ainsi, c’est bien connu, le i-cockpit Peugeot et son petit volant ne convient pas à tous les gabarits tandis que chez Renault, c’est la présence du levier de vitesses, commande d’essuie-glace et de radios à droite du volant qui peuvent parfois être confondus.

La proximité technique que nous évoquions précédemment se répercute aussi au niveau de l’autonomie officielle de 410 km pour les deux citadines et des charges de 100 kW en courant continu. En alternatif, la R5 prend les devants avec 11 kW alors que la 208 doit se contenter de série de 7,4 kW. Pour ce qui est de la consommation, nous avons relevé des moyennes de 16,5 kWh/100 km pour la R5 et 17 kWh/100 km pour la e-208 soit des autonomies respectives de 300 km pour la Renault et 275 km pour la Peugeot.

Sur la route Renault R5 Peugeot e-208 Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 15,1 /20 15,4 /20 Explication des critères de notation

Sécurité Renault R5 Peugeot e-208 Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note : 14 /20 12,5 /20 Explication des critères de notation