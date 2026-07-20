Jouer la carte du néo-rétro, c’est devenu un grand classique aujourd’hui dans l’industrie automobile et l’une des marques qui a joué à fond cette carte, c’est sans aucun doute Renault. La marque au losange a fait ce pari en ressuscitant la R5 et ça a été un carton plein au niveau du public. La R5 est devenue la coqueluche de chez Renault et elle s’est imposée comme la citadine électrique la plus vendue en France.

Son principal argument, c’est sans conteste possible son style, qui fait mouche avec ses nombreux rappels à l’ancienne R5 (forme des feux arrière, etc.), mais également certains détails typiques comme les projecteurs avant ou l’indicateur de charge sur le capot.

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Pour Volkswagen, l’ID.Polo marque un vrai changement de cap. Fini l’époque où les modèles électriques de la marque devaient se différencier des thermiques tant sur le plan de la dénomination que du style. Suite à des ventes bien en deçà des objectifs, le constructeur allemand a décidé de faire un virage à 360°. Désormais, il veut capitaliser sur son passé. La première illustration de cette nouvelle politique est cette ID. Polo, qui utilise un nom connu et bien identifié du public, puisque « la fourmi » de VW existe depuis 1975. Mais, surtout, son style ne laisse pas de doute sur la filiation avec la citadine de la marque, que ce soit au niveau de la partie avant, mais c’est encore plus vite visible au niveau du montant arrière.

La face a bien évidemment été modernisée avec un logo illuminé et un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur et rejoint les projecteurs à la signature lumineuse inédite, et il en est de même à l’arrière. Des particularités que l’ID. Polo partage avec sa déclinaison SUV : l’ID. Cross récemment révélé.

Aspects pratiques : l’ID. Polo et la R5 ne boxent pas dans la même catégorie

Même si nos deux adversaires sont des citadines qui disposent de 5 portes, les dimensions sont bien différentes. Ainsi, la plus petite est bien évidemment la R5 avec une longueur de 3,92 m contre 4,05 m pour la Polo. Les 13 cm de différence ont naturellement des conséquences sur les aspects pratiques. Dans ce domaine, il n’y a pas photo, l’ID.Polo est nettement plus pratique que ne l’est la R5. C’est flagrant pour l’habitabilité arrière, où les places arrière de la française sont beaucoup moins généreuses qu’à bord de sa rivale, que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit. On se sent à l’étroit dans la R5, ce qui n’est pas le cas dans l’ID. Polo avec de la place pour les jambes mais également pour la tête.

Constat encore plus flagrant pour le volume de coffre. Alors que la R5 doit se contenter de seulement 277 litres, la Polo l’écrase littéralement avec 435 litres, en raison d’un immense rangement sous le plancher.

Deux présentations modernes, mais l’ID. Polo en donne plus

Le côté rétro, la R5 le revendique aussi dans son habitacle avec une instrumentation rectangulaire qui s’inspire de la première du nom. Elle se compose de deux écrans : l’un pour l’instrumentation mesurant entre 7 et 10 pouces suivant les finitions et un écran multimédia de 10 pouces, La planche de bord est recouverte de tissu avec un traitement spécifique suivant les niveaux et un ciel de toit matelassé, qui rappelle le côté vintage. L’ensemble est très plaisant, qualitatif, mais dommage que l’on ait tendance à confondre le levier de vitesses, la commande des essuie-glaces et celle de la radio. Un petit effort sur la qualité de la partie supérieure de la planche de bord aurait été le bienvenu.

À bord de l’ID. Polo, on découvre la nouvelle organisation de planche de bord de Volkswagen avec une instrumentation 10 pouces sans casquette, comme sur le dernier T-Roc, mais également un écran multimédia de 13 pouces. Celui-ci dirige de très nombreuses fonctions, mais Volkswagen a conservé des touches physiques, ce qui améliore grandement l’ergonomie. Moins visible qu’avec la R5, le côté néo-rétro est bel et bien présent avec la possibilité de bénéficier des affichages vintage que ce soit sur l’instrumentation ou le multimédia. Franchement très sympa. Rien à redire concernant la qualité de fabrication avec l’utilisation massive de tissu, que ce soit pour le tableau de bord, les contre-portes ou même le bas de la console centrale. Bon point par ailleurs concernant les rangements intérieurs très nombreux notamment sous la console centrale, qui accueille aussi une sorte de dock pour le téléphone.

Une meilleure autonomie et une recharge plus rapide pour l’ID. Polo

Si vous êtes futurs clients d’une R5 ou d’une ID. Polo, vous aurez du choix en matière de configurations.

Ainsi, la R5 est commercialisée avec des moteurs de 95, 120, 150 ch et la gamme est chapeautée par l’Alpine A290 forte de 220 ch. De son côté, l’ID.Polo dispose du même choix avec des motorisations fortes de 115, 135, 210 ch et même 225 ch pour la future ID. Polo GTi

La citadine de Volkswagen est alimentée par une batterie LFP de 37 kWh pour une autonomie de 329 km. Les versions les plus puissantes disposeront d’une pile de 52 kWh utilisant la technologie NMC pour une autonomie de 455 km. Les puissances de recharge sont respectivement de 90 et 105 kW et c’est justement le point fort de cette ID. Polo qui propose la recharge rapide, même sur l’entrée de gamme, ce qui n’est pas le cas de la R5 Five. La R5 tire son énergie de deux batteries de 40 et 52 kWh pour des autonomies de 312 et 416 km, soit des données inférieures à la Polo. La puissance maximale de recharge est de 100 kW. Pour ce qui est du temps de recharge, il faudra compter entre 24 et 27 min pour passer de 10 à 80 %, alors que la R5 demande 30 min.

Alors oui, peut-être l’ID. Polo n’a pas le côté waouh de la R5. Cependant, elle s’affirme réellement comme une très sérieuse concurrente en raison notamment de ses aspects pratiques très généreux, de sa finition qualitative, de son excellente autonomie et de ses capacités de recharge intéressantes. C’est d’autant plus vrai que les tarifs des deux sont bien évidemment très proches. Les deux débutent à moins de 25 000 €. Les versions haut de gamme, pour leur part, approchent les 40 000 € (39 990 € pour l’ID. Polo contre 36 490 € pour la R5). Au premier abord, on pourra se dire que la citadine est nettement plus chère, mais n’oubliez pas que cette dernière dispose d’un moteur de 210 ch contre 150 ch pour la R5. Le losange peut commencer à trembler.