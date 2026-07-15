Volkswagen a bien compris que les automobilistes adoraient les SUV. Le constructeur allemand en possède pas moins de 6 en thermique (T-Cross, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron et Touareg) et deux en 100 % électrique (ID.4 et ID.5). Aujourd’hui, il élargit son offre en proposant l’ID.Cross, son premier SUV urbain électrique.

De cette façon, Volkswagen complète sa gamme électrique en la rendant plus accessible que ce soit par la Polo ou ce SUV. Volkswagen souhaite clairement séduire le plus grand nombre.

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Pas de surprise en termes de design, puisque cette ID Cross est extrêmement proche du concept, qui avait été dévoilé à l’occasion du dernier salon de Munich. Très proche de l’ID. Polo, le nouveau SUV urbain de Volkswagen reprend la structure de la face avant avec le logo illuminé, un bandeau lumineux sur toute la largeur de la face avant et qui rejoint les deux projecteurs avant. Ces derniers héritent d’une signature lumineuse spécifique et différente donc de celle de l’ID. Polo. La ressemblance est plus marquée à l’arrière avec des feux identiques reliés également par un bandeau lumineux.

Toutefois, la principale nouveauté se situe au niveau de la custode arrière qui se compose de trois pièces de couleur carrosserie. Impossible de ne pas penser à un Citroën C3 Aircross de première génération.

En matière de dimensions, cet ID. Cross est relativement compact puisqu’il mesure 4,15 m de long. Il se trouve donc dans la partie basse du segment des SUV urbains où l’on retrouve logiquement en thermique un Volkswagen T-Cross, mais aussi les Opel Mokka et Hyundai Bayon. En électrique, il sera confronté à la Renault 4.

Une présentation intérieure valorisante

L’ID.Cross reprend la même planche de bord que la nouvelle citadine électrique. Face au conducteur, une instrumentation numérique de 10 pouces sans casquette – comme sur le dernier T-Roc-. Elle côtoie un écran multimédia de 13 pouces, qui regroupe la majorité des commandes, dont notamment celles de climatisation, mais attention des commandes physiques sont aussi présentes, ce qui améliore nettement l’ergonomie. Même évolution également du côté du volant où les boutons à retour haptique si décriés sont remplacés par des plus classiques. L’ambiance est agréable et Volkswagen a soigné la qualité avec une place importante au tissu, que ce soit sur la planche de bord, mais aussi sur les contre-portes et même du bas de la console centrale. Le tout s’accompagne de nombreux rangements, notamment au niveau de la console centrale dont un logement spécial pour le téléphone.

À noter le petit clin d’œil très sympa au passé avec la possibilité d’avoir des affichages rétro au niveau de l’instrumentation ou de l’écran multimédia.

Beaucoup de place à l’arrière et dans le coffre

Aux places arrière, comme c’est le cas de l’ID. Polo, l’ID.Cross soigne les occupants avec une bonne habitabilité, que ce soit au niveau des jantes ou de la garde au toit. Une nouvelle fois, Volkswagen démontre son expertise afin de proposer des véhicules ayant un excellent ratio taille/gabarit intérieur, comme c’était déjà le cas de la Golf ou de la Polo.

En matière de volume de chargement, l’ID Cross réserve une belle surprise avec un coffre de 475 litres, soit 20 litres de plus que le T-Cross grâce à la présence d’un énorme rangement sous le plancher de coffre, un peu à la manière de Ford et de son Puma Gen-e. À cela s’ajoute également un frunk de 22 litres.

Jusqu’à 436 km d’autonomie et 211 ch au maximum

Au niveau technique, cet ID. Cross repose sur la plateforme MEB +. Elle reprend donc la même structure que l’ID. Polo. Ce SUV sera proposé avec trois moteurs (116, 135 et 211 ch), qui seront alimentés par deux batteries : une LFP de 37 kWh en entrée de gamme et un NMC de 52 kWh. Les autonomies respectives oscillent entre 316 km pour la plus petite et 436 km pour la plus grosse. Concernant les capacités de recharge, il faudra compter 27 minutes pour passer de 10 à 80 % avec une recharge de 90 kW en courant continu pour la batterie de 37 kWh et environ 24 minutes avec une alimentation de 105 kW en courant continu pour la batterie de 52 kWh.

La gamme s’articulera autour des finitions Trend (entrée de gamme), Life (milieu de gamme) et Style (haut de gamme).

Un équipement complet avec même la recharge rapide dès l’entrée de gamme

Dès le premier niveau de finition, vous aurez droit à la recharge rapide 90 kW, mais uniquement au petit moteur et à la petite batterie. Les deux autres finitions seront dotées du moteur de 135 ch, mais toujours la petite batterie. Le moteur de 211 ch et la batterie de 52 kWh sont en option. Même si la composition de l’équipement n’est pas définitive, on sait déjà que l’ID. Cross Life proposera les jantes en alliage de 18 pouces, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul. La version haut de gamme se distinguera pour sa part par les phares matriciels, les feux arrière à LED en relief, les logos rétroéclairés à l’avant et à l’arrière, des applications intérieures personnalisées et le système d’accès sans clé.

Lors du lancement, deux séries spéciales dénommées « Life Edition » (entre Life et Style) et « Style Exclusive » qui viendra coiffer la gamme feront également leurs débuts.

Cet ID. Cross sera l’une des vedettes du stand Volkswagen du prochain Mondial de Paris, qui se déroulera au mois d’octobre prochain. La commercialisation interviendra pour sa part à la fin novembre à des tarifs qui débuteront à partir de 28 000 €, soit presque 2 000 € de moins qu’une Renault R4.