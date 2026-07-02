Pourquoi la Volkswagen ID.Polo Trend à 199€ par mois paraît plus intéressante que la Renault 5 Five électrique

35 820€. Voilà le prix de base, avant remises, de la nouvelle Volkswagen ID.Polo avec ses grosses batteries de 52 kWh (et en finition Life). Sachant qu’on parle d’une citadine à la vocation grand public, autant dire que la variante de base se faisait attendre.

Et elle arrive enfin, justement : l’ID.Polo Trend, avec ses batteries de 37 kWh et son niveau de finition moins généreux, sera officiellement disponible à la commande en France à partir du 15 juillet 2026.

Alignée sur la Renault 5 Five

En prix frontal, elle coûtera 24 995€ à comparer aux 24 990€ de la Renault 5 Five, sa rivale route désignée. Rappelons que cette dernière utilise des accumulateurs de 40 kWh de capacité avec une autonomie maximale annoncée à 310 km (WLTP) contre 329 à l’Allemande, malgré la taille plus réduite de ses accumulateurs.

Côté équipement aussi, les deux concurrentes restent assez proches : la Française et l’Allemande possèdent d’office leurs grands écrans dans l’habitacle (de 10,25 et 12,9 pouces dans le cas de l’ID.Polo pour le combiné d’instrumentation et la tablette centrale).

L’Allemande possède en revanche un petit avantage au niveau de la recharge : elle offre de série la recharge rapide à 90 kW, alors que la R5 Five fait tout simplement l’impasse dessus. Elle doit ainsi se contenter d’une puissance de 11 kW en courant alternatif, ce qui rend théoriquement les grands voyages presque impossibles. C’est clairement le plus gros point faible de la Française, en plus de son habitabilité inférieure à celle de la Polo (que ce soit aux places arrière ou au niveau du coffre).

Et en location longue durée ?

Volkswagen annonce par ailleurs une offre de location longue durée à 199€ par mois « sans apport » pour cette ID.Polo Trend de base. Mais attention, le « sans apport n’est valable que pour ceux ayant droit à la prime CEE de 5 170€ (revenus de référence inférieurs ou égaux à 17 300 € par part). Pour ceux devant se contenter de la prime de 3 450€ (revenus les plus importants), il restera 1 720€ à régler sur le premier loyer. Sur 37 mois, cela donnera donc un prix mensuel lissé de 245€.

Et ça reste intéressant face à la Renault 5 Five : la Française démarre à 165€ par mois en location (aussi sur 37 mois), mais avec un premier loyer de 5 300€ pour ceux ayant droit au bonus écologique le plus faible. Soit 308€ par mois « lissé » au minimum. Au final, elle coûte donc plus cher en comptabiliser la somme demandée dans le premier apport.

Reste que la Renault 5 offre un design plus fort que celui de l’Allemande. Mais objectivement, l’ID.Polo possède de meilleurs arguments sur le papier pour ceux qui recherchent une citadine électrique d’entrée de gamme.

A noter que l’ID.Polo Trend se retrouve aussi en concurrence frontale avec sa cousine la Cupra Raval, dont le premier prix (avec les mêmes éléments techniques) se situe à 25 990€ ou 199€ par mois (et le même premier apport). Cette dernière paraît un peu plus agressive en présentation que l’Allemande.