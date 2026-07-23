Jusqu'à 7 145 € de remise immédiate sur la nouvelle Volkswagen ID. Polo
Volkswagen annonce une réévaluation des primes « Coup de pouce » dans le cadre de son partenariat avec EDF. Applicables depuis le 16 juillet 2026, ces aides basées sur le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) peuvent être cumulées aux offre commerciales, ce qui permet de faire baisser le ticket d'entrée de la nouvelle ID. Polo sous les 18 000 €.
Le dispositif Coup de pouce "Véhicules Particuliers Electriques" s’inscrit dans le cadre
du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) avec pour objectif de faciliter
l'acquisition d'un véhicule électrique neuf par un ménage. Dans le cadre de son
partenariat avec EDF, Volkswagen revalorise les montants des primes Coup de pouce. Cette revalorisation s'adresse à l'ensemble des catégories de ménages et concerne tous les véhicules électriques éco-scorés du constructeur. Ces primes CEE sont cumulables avec les remises commerciales en vigueur dans le réseau Volkswagen.
Les montants de l'aide sont modulés en fonction des revenus des foyers acheteurs
- Ménages « précaires » : 6 145 €
- Ménages « modestes » : 4 715 €
- Ménages « autres » : 3 535 €
Cette mise à jour tarifaire coïncide avec l’introduction d’une nouvelle batterie de 37 kWh sur la citadine ID. Polo. Fabriquée au sein de l’Union Européenne, l'ID. Polo Trend 37 kWh affiche un prix catalogue de 24 995 €. En cumulant la remise commerciale de 1 000 € et la prime « Coup de pouce » maximale de 6 145 € (réservée aux ménages précaires), le ticket d'entrée s'établit à 17 850 €.
Sur le plan technique et des équipements, cette version d'accès offre une autonomie de 323 km en cycle combiné WLTP, une charge rapide DC de 90 kW et la recharge bi-directionnelle. De série, la citadine embarque la connectivité CarPlay/Android Auto, l'instrumentation numérique et le système d'infodivertissement "Innovision" avec écran central de 12,9 pouces.
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