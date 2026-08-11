Voitures électriques : pourquoi ces équipements indispensables sont-ils la cible de pillages massifs ?

400. C’est le nombre de plaintes déposées depuis le début de l’année 2026 pour des vols de câbles électriques sur des bornes de recharge pour véhicules électriques, selon l’association Charge France, citée par France Inter. Ces vols entraînent des pertes qui se chiffrent en « millions d’euros » : il faut remplacer les câbles, faire intervenir un technicien, mais aussi faire face à une perte de chiffre d’affaires, a relevé Jacques Galvani, PDG d’Atlante, qui gère 1 800 stations en France, dans une interview accordée à la radio française.

Ces vols massifs s’expliquent par la tendance actuelle à la revente du cuivre, particulièrement recherché par les voleurs d’or rouge. Évidemment, comme les câbles de télécommunications, les câbles des bornes de recharge électrique contiennent du cuivre. Ces vols pourraient encore s’accentuer avec l’essor du nombre de bornes si aucune mesure concrète n’est mise en place. En effet, au 31 juillet, plus de 200 000 bornes de recharge étaient à la disposition des Français, soit 15 % de plus qu’en 2025, selon Avere-France.

50 euros de cuivre pour 1 500 euros de réparation

Cette activité s’est rapidement développée ces derniers mois en raison du cours élevé du cuivre, avec une tonne de câble pouvant se revendre à plus de 12 000 euros. Le vol est par ailleurs relativement facile à réaliser, selon le directeur régional des Hauts-de-France de TotalEnergies, Xavier Bourat : « Il suffit d’une disqueuse de chantier ou de grosses pinces », rapporte France Inter.

Un vol qui permet aux malfaiteurs de repartir parfois avec plusieurs centaines d’euros de cuivre à revendre, d’après Jean-Pierre Cloez, du syndicat Alliance Police : « Le prix du cuivre est assez élevé. Cinq kilos, ça représente par câble 50 euros de récupéré. »

Bien que les voleurs ne récupèrent parfois que quelques centaines d’euros, les pertes sont beaucoup plus importantes pour les entreprises. Selon Alain Rolland, l’un des responsables du syndicat professionnel des métiers de l’automobile Mobilians, cité en janvier dernier par Le Figaro, les réparations coûteraient entre 1 500 et 3 000 euros pour chaque borne dégradée.

Quelques mesures mises en place

Afin de lutter contre ce phénomène de vols massifs de câbles électriques, les opérateurs ont mis en place différentes mesures : installation de caméras de surveillance, utilisation de gaines plus résistantes pour protéger les câbles, mise en place de dispositifs permettant de géolocaliser le métal volé ou encore développement d’alternatives technologiques.

C’est notamment le cas de l’entreprise française Up & Charge, qui propose un système de recharge par induction. Cette technologie permet de supprimer l’utilisation de câbles et, par conséquent, de réduire le risque de vol.