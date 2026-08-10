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Honda E:ny1

Honda baisse le prix de son e : Ny1 de près de 13 000 €, mais faut-il se laisser séduire pour autant ?

Dans Pratique / Conseils d'achat

Julien Bertaux

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La firme japonaise taille à coups de sabre dans la grille tarifaire de son SUV électrique. Une remise de près de 13 000 € est accordée jusqu’à fin septembre, une somme rare qui est à souligner et qui se justifie par la fin programmée de sa commercialisation.

Honda baisse le prix de son e : Ny1 de près de 13 000 €, mais faut-il se laisser séduire pour autant ?
Le Honda e:Ny1 ne connaît pas le succès, si bien que la marque va prochainement cesser sa commercialisation.

Traditionnellement, les constructeurs proposent régulièrement des promotions. Puis le Covid a totalement changé la donne avec l’apparition du « pricing power ». Pour faire simple, l’idée est de vendre moins, mais plus cher, un principe peu compatible avec les économies d’échelle dont a besoin une industrie telle que l’automobile.

Les marques se sont depuis ravisées et ressortent leurs campagnes de promotions. Pour sa part, Honda n’y va pas avec le dos de la cuillère, notamment pour son e : Ny1.

Jusqu’au 30 septembre, le réseau offre un « avantage client de 12 800 € immédiatement applicable sur le prix d’achat neuf ». Initialement vendu 45 700 €, son prix de départ est revu à 32 900 €, soit une ristourne de 28 % !

Des qualités, mais aussi des défauts

Pour rappel, le Honda e : Ny1 est apparu en juillet 2023 et se positionne entre deux segments, celui des SUV urbains et compacts (4,40 m de long). Il offre une autonomie homologuée de 412 km, ce qui n’a rien d’extraordinaire. S’il peut mettre en avant sa riche dotation en équipements, le confort général, l’espace aux places arrière et la garantie de 10 ans de son moteur, il pèche par une puissance de recharge trop faible (78 kW), un volume de coffre juste et une lenteur de son système multimédia.

En comparaison, un Peugeot E-2008 est vendu à partir de 40 300 € (156 ch/400 km) et un Kia EV3 s’échange à 36 490 € (204 ch/410 km). Le japonais devient donc une alternative intéressante à ce prix, mais il faut tenir compte de ses inconvénients, notamment sa faible puissance de recharge.

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