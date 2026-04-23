Honda va aussi jeter l’éponge avec son SUV électrique l’e : Ny1

47 700€ pour un SUV électrique compact revendiquant une autonomie maximale WLTP limitée à 412 kilomètres à cause de ses batteries de 69 kWh et une efficience très moyenne. Sur le papier, le rapport prix-prestations du nouveau Honda e : Ny1, ce SUV de 4,4 mètres au nom difficile à retenir, n’avait rien d’intéressant.

Heureusement, la division française du constructeur japonais lui a vite donné une grosse remise pour tenter d’attirer davantage de clients, lui qui abaisse désormais son addition de 12 800€ pour rester un minimum concurrentiel dans l’univers des SUV électriques compacts. Mais cela n’a pas suffi à en faire un gros succès commercial.

Le e : Ny1 va disparaître d’Europe

Comme le révèlent les journalistes allemands de Handelsblatt, Honda abandonne tout espoir d’imposer ce véhicule sur le marché européen. Décision a été prise de le retirer des marchés allemands, italiens et espagnols et même s’il reste disponible en France pour l’instant en stock (tout comme en Autriche), Honda va désormais se focaliser sur les pays d’Europe du Nord (Norvège…) où la demande reste bien plus élevée pour les voitures électriques.

Si l’annulation brutale des 0 Sedan et 0 SUV avait vraiment de quoi surprendre, ces véhicules étant basés sur une toute nouvelle architecture bien plus à la pointe que celle des précédents modèles électriques de Honda, la suppression du e : Ny1 paraît plus logique compte tenu de ses faibles ventes. Rappelons que récemment, Honda a aussi annulé son projet de nouvelle marque de voitures électriques Afeela monté en partenariat avec Sony.

Il ne restera donc plus aucune voiture électrique chez Honda en Europe, puisque la petite citadine Super N n’a pas vocation à être commercialisée hors du Royaume-Uni.