La Honda Super One veut réussir là où la « e » avait échoué - En direct du salon de Tokyo 2025

Tout le monde avait adoré le design de la Honda e mais pas grand monde ne l’a achetée. Il faut dire que cette adorable citadine électrique longue de 3,89 mètres, affichant un design extraordinairement original, possédait de très petites batteries et souffrait d’une efficience moyenne en plus d’un tarif élevé. Elle a disparu du marché de façon définitive en 2023.

Mais attention, Honda revient sur le segment des petites autos électriques avec un véhicule au format encore plus réduit, long de 3,37 mètres ce qui l’inclut au Japon dans la fameuse catégorie des kei-cars. Nommée « Super EV » cet été à Goodwood, elle s’appelle désormais « Super One » telle qu’elle est dévoilée au salon de Tokyo dans sa version « prototype ».

Un design inspiré et quelques surprises

Cette Honda Super One reprend logiquement quelques détails de style de la Honda e, mais avec une silhouette moins épurée et une allure plus cubique. Elle affiche par ailleurs une présentation assez sportive avec ses ailes marquées et ses jupes latérales.

La finition de son intérieur est nettement moins flatteuse que celle de la Honda e et semble se conformer aux standards des kei-cars, mais l’habitacle ne manque pas de couleurs.

Honda ne dévoile pas de détails sur sa motorisation mais elle devrait reprendre un petit bloc électrique d’une soixantaine de chevaux. On ne connaît pas non plus la capacité de sa batterie pour l’instant, qui devrait la limiter à une utilisation urbaine. Le constructeur japonais annonce par ailleurs l’existence d’un « boost mode » pour procurer une « expérience de conduite excitante », mais aussi d’une transmission simulant une boîte manuelle à 7 vitesses à palettes au volant. Oui, dans une micro-citadine électrique dont la puissance maximale ne devrait pas dépasser celle d’un petit modèle bas de gamme !

Rendez-vous en 2026

La version de série de la Honda Super One sera officiellement lancée sur le marché japonais en 2026. Elle arrivera ensuite sur d’autres marchés y compris celui de l’Europe, dans une version probablement adaptée à nos normes.

L’instant Caradisiac

Le stand Honda impressionne par le nombre de ses nouveautés au salon de Tokyo 2025. Et il y a même un avion, une maquette de bateau et des motos !