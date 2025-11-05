Honda désespère de ne pas pouvoir refaire la S2000

Pour les puristes de la marque Honda, la S2000 conserve une place de choix dans l’univers des voitures les plus légendaires de toute son histoire. Commercialisée entre 1999 et 2009, ce roadster au design épuré possédait un quatre cylindres atmosphérique 2,0 litres capable de prendre 9 000 tours/minute avec la fameuse technologie V-Tec.

Cette S2000 n’a jamais été remplacée et depuis, Honda n’a jamais plus proposé une sportive de ce genre même si elle a tout de même conçu des Civic Type R de plus en plus performantes (mais avec une mécanique suralimentée).

« On rêve d’avoir une S2000 »

Comme le rapportent les journalistes australiens de Drive après avoir discuté avec l’ingénieur en chef de la nouvelle Prelude Tomoyuki Yamagami, les gens de chez Honda rêvent toujours de faire revenir cette S2000 au catalogue de la marque. « Tout le monde ici pense que la S2000 devrait revenir », avoue-t-il. « Chaque employé de Honda aime la S2000 et d’une façon ou d’une autre, j’aimerais en concevoir une nouvelle », ajoute-t-il.

Hélas, on voit mal comment Honda pourrait concevoir un nouveau moteur essence sportif atmosphérique dans le contexte actuel. Ce genre de mécanique n’existe plus et même la Civic type R, qui continue sa carrière hors du marché européen, utilise désormais un turbo pour améliorer ses performances.

Une Prelude saluée pour son efficacité

Honda commercialise tout de même la Prelude, une sportive moins radicale qui combine le châssis de la Civic à une carrosserie de coupé avec des morceaux de Civic Type R et une mécanique de Civic hybride. Elle coûte hélas 50 000€ en prix de base, mais elle a au moins mis tout le monde d’accord sur la qualité de son châssis.