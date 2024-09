Venez tester gratuitement plusieurs voitures électriques ce week-end à Toulouse

La voiture électrique est un vaste sujet de discussion. Entre les "pro" et les "anti" watture, chacun avance ses arguments, plus ou moins valables. Entre les deux, il y a évidemment les indécis… C’est notamment dans ce cadre qu’a lieu tout au long de l’été le salon de l’automobile électrique, un "village" itinérant permettant aux novices, mais aussi aux convaincus de voiture à électrons, de s’informer et de venir essayer différents modèles vendus sur le marché. Et pour ne rien gâcher, l’événement est gratuit.

Puissance en kW, capacité en kWh, recharge en courant alternatif ou continu, courbe de recharge, le développement des VE s’est accompagné de son propre langage, inconnu pour un grand nombre d'automobilistes. Ce salon est donc l’endroit idéal pour découvrir et maîtriser leurs spécificités, grâce notamment aux concessionnaires, vendeurs et spécialistes de l’électrique sur place.

Mais c’est aussi l’occasion de les essayer, de découvrir leur confort de conduite incomparable par rapport à une voiture thermique (silence, absence d’à-coups et de vibrations…). Au total, pas moins de 23 modèles seront à disposition, un choix qui permettra de se faire une idée précise de la voiture électrique. Certaines autos sont des nouveautés comme l’Audi Q6 e-tron, le Cupra Tavascan ou d’autres sont moins courantes comme l’Abarth 500e ou le VinFast VF8 Eco.

De 9h à 18h, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour essayer gratuitement un panel de 23 véhicules électriques. Il faut pour cela s'inscrire au préalable, de façon très simple, directement sur le site dédié à l'événement.





Après s’être déroulée à Bordeaux, Nantes, Rouen, Paris, Lille et Angers, la tournée s’achèvera à Toulouse dimanche 29 septembre. Rendez-vous est donné sur La piste des géants, une piste longue de 1,8 km qui a servi à l’essor de l’aéronautique au début du siècle dernier.

Toutes les voitures à l’essai