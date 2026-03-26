Honda emporte Sony dans sa chute électrique et annule ses voitures Afeela, qui étaient pourtant prêtes à être vendues !

C’était l’une des annonces chocs de ce début d’année 2026 : l’annulation, rendue officielle il y a quelques jours, des deux premiers modèles de la nouvelle gamme électrique de Honda « 0 » censés arriver sur le marché dans les mois à venir. C’était un gros coup de théâtre puisque le constructeur japonais avait beaucoup communiqué depuis 2024 sur l’importance de ces véhicules, reposant sur une toute nouvelle plateforme dédiée à cette technologie et répondant à la tendance du « software defined vehicle ». Leur design était aussi particulièrement intrigant, surtout celui de la berline « 0 Sedan » avec sa silhouette digne d’un concept-car !

Et chez Honda, une mauvaise nouvelle peut en cacher une autre : après l’annulation des 0 Sedan, 0 SUV et d’un troisième modèle électrique prévu au sein de la marque Acura pour le marché américain, on a appris hier que le constructeur allait aussi faire machine arrière sur la coentreprise Afeela montée en collaboration avec Sony. C’est simple, il n’y aura finalement pas de voiture commercialisée par cette nouvelle marque voulue par le géant japonais de l’électronique depuis le début de la décennie, souhaitant débarquer sur le marché automobile !

Les deux modèles étaient prêts, mais ils étaient franchement décevants

Pour rappel, le premier modèle d’Afeela a été dévoilé sous sa forme définitive au CES 2025 de Las Vegas. Nous l’avions observé de près à cette occasion et déjà, l’engin avait de quoi décevoir. Basé sur une architecture en 400 volts, affichant un design plutôt générique, l’Afeela 1 paraissait déjà dépassée dans un contexte où certaines marques présentaient des modèles électriques à la technologie bien plus intéressante.

Afeela a ensuite dévoilé la version « Prototype » d’un modèle de SUV au CES 2026, reprenant la même plateforme avec là aussi des chiffres peu impressionnants sur le papier. Ce dernier devait alors arriver sur le marché dans sa version définitive en 2028.

Pas question de perdre de l’argent avec ces deux modèles

Comme pour les modèles de la famille « Honda 0 », plus prometteurs même s’ils reposaient eux aussi sur une plateforme à 400 volts décevante dans le contexte actuel, le géant japonais préfère abandonner totalement le projet Afeela en estimant que ces deux véhicules n’ont aucune chance de s’avérer rentables.

Difficile, au vu des données techniques de ces deux autos, de donner tort à Honda dans cette analyse. A noter que SHM (Sony Honda Mobility Inc.), la coentreprise montée spécialement pour bâtir cette marque Afeela, n’est pas dissoute pour autant et les deux partenaires expliquent qu’ils « continuent de discuter pour évaluer son futur en fonction de l’évolution du marché, y compris sur le long terme et sa contribution à l’avenir de la mobilité ». Si l’idée de concevoir une vraie marque automobile semble totalement compromise, peut-être que les développements entrepris depuis 2020 pourraient déboucher sur des équipements et autres technologies adaptables à la production automobile. Mais combien tout cela va-t-il coûter à Honda et Sony en pertes financières ? Du côté de chez Honda, l’annulation des projets « 0 » se chiffrera déjà en milliards d’euros.