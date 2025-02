Pourquoi les Français boudent le Honda HR-V ?

En bref

Restylage

SUV hybride

À partir de 34 590 €

Méconnu dans l’Hexagone, le Honda HR-V est un SUV hybride de la taille d’un Peugeot 2008. A la différence il s’en vend 30 fois moins en France. Trop pointu techniquement et surtout plus cher que ses concurrents, le HR-V séduit davantage les clients aux USA et au Japon. Le calendrier sonne l’heure du restylage pour le HR-V qui va prochainement cohabiter avec une nouvelle famille de 7 modèles 100% électriques (nommée Serie 0), fraîchement présentée au dernier CES de Las Vegas.

Les évolutions sont mineures en matière de design. Honda a décidé de jouer la continuité. Les modifications portent sur la calandre toujours ton caisse, mais légèrement plus petite que précédemment, désormais surplombée par un bandeau. Le bouclier nouveau également reçoit un ski alors qu’à l’arrière, la seule nouveauté concerne la signature lumineuse. Le SUV japonais conserve donc son design très classique et ses dimensions généreuses qui le placent parmi les grands de sa catégorie, celle des SUV urbains.

A bord, c’est aussi morne plaine concernant les changements. La partie basse de la console centrale a été redessinée pour faciliter l’accès au logement pour smartphone avec chargeur à induction. Un bandeau coloré d’ambiance, quelques revêtements laqués et des vitres surteintées désormais de série finissent d’agrémenter cet intérieur classique, bien fini et ergonomique. Tout tombe facilement sous la main à l’image des commandes de climatisation physiques ou des boutons de l’aération. Dommage qu’il y ait autant de fonctions sur le volant.

La qualité des plastiques est basique mais les tissus ou le cuir selon la finition sélectionnée sont de bonne qualité. L’atmosphère à bord est plutôt plaisante. L'instrumentation numérique et l'écran tactile à peu près réactif (9 pouces) ont été conservés. Honda a revu l'application « My Honda+ » (gratuite 3 ans). Désormais il est possible de créer des itinéraires et de la à la navigation. En revanche les connectivités Android ou Carplay s’effectuent toujours par fil.

Le Hr-v conserve aussi ses bonnes dispositions en matière d’aspects pratiques. Il reconduit les Magics Seats, cette invention géniale qui permet de relever l’assise arrière afin de transporter des objets hauts. L’habitabilité se place dans la moyenne haute de la catégorie. Deux adultes de bonne taille voyageront confortablement aux places arrière. En revanche, le coffre peut s’avérer juste pour un usage familial avec seulement 319 litres à disposition. Bon point, le plancher est plat quand on rabat la banquette arrière.