Pourquoi les Français boudent le Honda HR-V ?

Sous le capot pas de changement non plus avec toujours un seul moteur disponible. Il s’agit, d’un hybride auto-rechargeable associant un 1.5 essence à cycle Atkinson et deux moteurs électrique. Le tout développe une puissance cumulée de 131 ch pour un couple de 253 Nm. Cette architecture diffère des productions hybrides habituelles.



En conditions urbaines, le 1.5 est désaccouplé des roues motrices et sert de prolongateur d'autonomie en rechargeant la batterie via le générateur. Au-delà des limites de la ville, en cas de fortes sollicitations ou à vitesse élevée, l’embrayage se reconnecte au moteur thermique pour assister le moteur électrique. Les transitions sont si douces et le bloc essence si discret que le conducteur ne sait jamais quelle énergie est mise à contribution. La ville est assurément son terrain de prédilection. La disponibilité immédiate du couple et le silence de fonctionnement rendent la conduite similaire à celle d’une électrique, le tout au bénéfice des consommations, ridiculement basses (4,0 l/100 km observée sur une boucle urbaine).

Hors agglomération, on constate que le moteur électrique comble le faible de couple du moteur thermique pour offrir des accélérations et des relances correctes. La conduite sur les grands axes comme l’autoroute est appréciable, d’un grand confort et sans déficit de puissance. Sur le réseau secondaire ou durant les fortes accélérations, le système hybride simule les passages de rapports (il n’y a pas de boîte de vitesses, il s’agit d’un pignon fixe) en faisant changer le régime moteur, parfois de manière trop caricaturale, quand la vitesse augmente. Il faut juste apprendre à ne pas enfoncer trop généreusement la pédale de droite. Il faut noter la différence importante entre le bilan de conso urbaine, spectaculaire, et celui autoroutier assez décevant qui tourne aux alentours de 7,5 l/100 km. Au final, la consommation moyenne de notre essai réalisé sur un parcours mixte s’est établie à 5,7 l/100 km, ce qui place le SUV de Honda parmi les plus sobres de sa catégorie.

Sur la route, le conducteur installé en position haute appréciera la direction assez directe et recalibrée à l’occasion du restylage et les mouvements de caisse bien contenus par un réglage assez ferme de l’amortissement. Le SUV nippon propose un comportement sain et parfaitement adapté à un usage de bon père de famille. N’allez pas chercher plus loin. L’insonorisation a également été améliorée au niveau des soubassements ce qui renforce le niveau de confort sur autoroute par exemple. Il faudra juste vous montrer patient en raison des nombreuses alertes sonores des aides à la conduite.