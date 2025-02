Pourquoi les Français boudent le Honda HR-V ?

La gamme du Honda HR-V se compose de quatre finitions.

L’entrée de gamme « Executive « (34 590 €) comprend 7 airbags, le système de précollision, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au maintien dans la voie, la surveillance de la pression des pneus, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne, l’aide au maintien dans la voie, la climatisation automatique, la navigation sur écran tactile 9 pouces, la banquette arrière fractionnable 60/40, les Magics seats, les radars de stationnement avant et arrière avec caméra de recul, la centralisation, l’accès et le démarrage sans clé, l’alarme, la sellerie tissu, les rétroviseurs électriques et chauffants, les 4 vitres électriques, les phares LED automatiques, les jantes 18 pouces et les sièges avant chauffants, ainsi que la compatibilité AppleCarplay sans fil.

Le niveau suivant « Advance » (34 020 €) hérite en complément du volant et du pare-brise chauffants, des sièges cuir/tissu, du système de surveillance d’angle mort, de la climatisation automatique bi-zone, et du hayon électrique avec fonction mains-libres.



Le haut de gamme « Advance Style » (40 340 €) se caractérise par sa silhouette bicolore, certains détails de style orange, le chargeur sans fil et le système audio avec 10 haut-parleurs.

Pour marquer l'introduction du nouveau HR-V, Honda a créé une édition spéciale dotée de détails de style exclusifs. Basée sur la version Advance, la version "Advance Plus" facturée 41 340 € ajoute une peinture étendue exclusive et des jantes en alliage uniques, non disponibles sur les autres versions.

Le point technologique : des améliorations L’équipement en matière de sécurité s’enrichit avec les feux de route automatiques et la surveillance des angles morts de série sur tous les modèles de la gamme. L’alerte de véhicule en approche équipe la finition Advance et l’éclairage actif d'intersection est désormais présent sur le haut de gamme Advance Style.